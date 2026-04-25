Vì gia đình, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn! Tuyên ngôn giá trị mới của CHERY chính thức ra mắt toàn cầu tại AutoChina2026

BẮC KINH, ngày 25 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 24 tháng 4, tại AutoChina2026, triển lãm ô tô tầm cỡ thế giới thu hút sự quan tâm của toàn ngành, CHERY đã chính thức giới thiệu tới ngành công nghiệp ô tô toàn cầu và người tiêu dùng tuyên ngôn giá trị hoàn toàn mới "Vì gia đình" (For Family). Đồng thời, hãng cũng công bố tầm nhìn chiến lược rõ ràng là phục vụ 10 triệu gia đình trên toàn cầu vào năm 2030, qua đó hoàn tất tiến trình nâng cấp chiến lược quan trọng từ một "Thương hiệu Toàn cầu" danh tiếng trở thành một "Công dân Toàn cầu" có trách nhiệm.

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.” (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Jeff ZHANG, Giám đốc điều hành Thương hiệu CHERY, phát biểu tại sự kiện: "Vì gia đình không chỉ là một khẩu hiệu; đó là cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ sự an tâm và niềm vui trên mọi hành trình, thông qua chất lượng đáng tin cậy và công nghệ tinh tế". Tuyên bố chân thành này đã trở thành thông điệp thương hiệu ấm áp và cảm động nhất tại triển lãm ô tô năm nay, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách tham dự sự kiện.

Sau 23 năm nỗ lực không ngừng và đầu tư phát triển có chiều sâu trên thị trường ô tô toàn cầu, dấu ấn kinh doanh của CHERY đã hiện diện tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, phục vụ hơn 4,5 triệu gia đình trên toàn cầu bằng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Trung bình, cứ mỗi phút lại có một gia đình trên thế giới lựa chọn sản phẩm của chúng tôi, cho thấy sự tin tưởng của người dùng đối với thương hiệu của chúng tôi. Để phục vụ tốt hơn các gia đình này, CHERY đã xây dựng một mạng lưới toàn cầu toàn diện, bao gồm 8 trung tâm R&D, 36 cơ sở sản xuất, hơn 2.000 đại lý và trên 1.800 trung tâm dịch vụ. Hãng kiên định theo đuổi triết lý phát triển địa phương hóa "Tại địa phương, Vì địa phương, Là một phần của địa phương", nhằm đạt được lợi ích chung, sự đồng hành và cùng phát triển thịnh vượng với các cộng đồng địa phương.

Tuyên ngôn "Vì gia đình" lấy ba yếu tố ưu tiên an toàn như nhau gồm Dành cho mọi người, Bình đẳng về không gian và Bình đẳng về công nghệ làm trụ cột, mang đến các giải pháp di chuyển chất lượng cao, dễ tiếp cận cho các gia đình trên toàn cầu. Mẫu xe TIGGO V ra mắt tại triển lãm lần này chính là minh chứng cụ thể cho việc hiện thực hóa tuyên ngôn đó. Từ việc chính thức ra mắt thương hiệu dịch vụ CHERY FAMILY CARE cách đây một năm đến việc công bố tuyên ngôn giá trị mới "Vì gia đình" hôm nay, CHERY với năng lực toàn hệ thống mạnh mẽ, đang cùng hàng trăm triệu gia đình trên toàn thế giới hướng tới một tương lai mới tốt đẹp hơn.

