"For Family, Towards a Better Future!" CHERY Luncurkan Proposisi Nilai yang Baru di Ajang AutoChina2026

Jeff ZHANG, CEO, CHERY Brand, mengatakan: "'For Family' bukan sekadar slogan, melainkan komitmen menghadirkan rasa aman dan kegembiraan dalam setiap perjalanan melalui kualitas yang tepercaya dan teknologi yang dirancang secara matang." Pernyataan ini menjadi salah satu pesan yang paling kuat dan penuh makna di pameran tersebut, serta mendapat apresiasi luas dari para pengunjung.

Selama 23 tahun, CHERY terus mengembangkan bisnis di pasar global. Saat ini, CHERY telah hadir di lebih dari 120 negara dan wilayah, serta melayani lebih dari 4,5 juta keluarga dengan produk dan layanan berkualitas. Rata-rata, setiap menit ada satu keluarga di dunia yang memilih produk CHERY—sebuah indikator kuat atas kepercayaan konsumen terhadap merek ini. Untuk mendukung layanan global tersebut, CHERY membangun jaringan komprehensif yang mencakup delapan pusat riset dan pengembangan, 36 basis produksi, lebih dari 2.000 dealer, serta lebih dari 1.800 pusat layanan. CHERY juga mengusung pendekatan lokalisasi melalui prinsip "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan komunitas setempat.

"For Family" bertumpu pada tiga prinsip utama: keselamatan berkendara tanpa kompromi untuk semua orang, kesetaraan ruang, dan kesetaraan teknologi. Melalui pendekatan ini, CHERY ingin menghadirkan solusi mobilitas berkualitas tinggi yang mudah diakses oleh keluarga di seluruh dunia. Model TIGGO V yang diperkenalkan dalam pameran ini menjadi wujud nyata dari penerapan nilai tersebut. Sejak peluncuran layanan CHERY FAMILY CARE satu tahun lalu hingga "For Family", CHERY membuktikan komitmen untuk terus berkembang bersama jutaan keluarga di dunia menuju masa depan yang lebih cerah.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.