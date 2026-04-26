لأجل العائلة، نحو مستقبل أفضل! شركة CHERY تُطلق عالميًا مُقترحًا جديدًا لتحقيق القيمة خلال معرض AutoChina2026

بكين, 26 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- في 24 أبريل، وخلال معرض AutoChina2026، أحد أشهر معارض السيارات عالميًا والذي يجذب اهتمام الصناعة على مستوى العالم، طرحت CHERY رسميًا مُقترحها الجديد كليًا لتحقيق القيمة "لأجل العائلة" لصناعة السيارات العالمية والمستهلكين. وفي الوقت ذاته، أعلنت الشركة عن رؤيتها الإستراتيجية الواضحة لخدمة 10 ملايين عائلة حول العالم بحلول عام 2030، في إطار استكمال ترقيتها الإستراتيجية من "علامة عالمية" معروفة إلى "مواطن عالمي" مسؤول.

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.”

شارك Jeff ZHANG، الرئيس التنفيذي لشركة CHERY Brand، أفكاره خلال الحدث قائلًا: "إن مُقترح 'لأجل العائلة' ليس مجرد شعار؛ بل وعدٌ بأن نضمن راحة البال والمتعة في كل رحلة، من خلال جودة موثوقة وتكنولوجيا مدروسة". أصبحت هذه الرسالة الصادقة من أكثر التعبيرات دفئًا وتأثيرًا للعلامة التجارية في معرض هذا العام، حيث حازت على إشادة واسعة من الحضور في الموقع.

بعد 23 عامًا من الجهود المتواصلة والتوسع العميق في سوق السيارات العالمي، امتد حضور CHERY ليشمل أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، مع خدمة أكثر من 4.5 مليون عائلة عالميًا من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة. في المتوسط، تختار عائلةٌ حول العالم منتجاتنا كل دقيقة، مما يدل على ثقة المستخدمين في علامتنا التجارية. لتقديم خدمة أفضل لهذه العائلات، قمنا ببناء شبكة عالمية شاملة تضم 8 مراكز للبحث والتطوير، و36 قاعدة إنتاج، وأكثر من 2,000 وكيل، وأكثر من 1,800 مركز خدمة، مُطبقين فلسفة التطوير المحلي "كن في أي مكان، واعمل لصالحه، واصنع حضورك فيه"، بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة، والتعايش، والازدهار المشترك مع المجتمعات المحلية.

يرتكز مُقترح "لأجل العائلة" على ثلاثة مبادئ متساوية للسلامة لا تقبل المُساومة. الحاضر ملكٌ للجميع، والمساواة في المساحة، والمساواة في التكنولوجيا، باعتبارها ركائز أساسية، لتقديم حلول تَنَقُّل عالية الجودة وسهلة الوصول للعائلات حول العالم. سيارة TIGGO V، التي ظهرت لأول مرة في هذا المعرض، هي التطبيق العملي المباشر لهذا المُقترح. منذ الإطلاق الرسمي لعلامة الخدمات CHERY FAMILY CARE قبل عام، وحتى طرح مُقترح تحقيق القيمة الجديد "لأجل العائلة" اليوم، تواصل CHERY، بفضل قدراتها متكاملة الأنظمة، التقدم نحو مستقبل أفضل جنبًا إلى جنب مع مئات الملايين من العائلات حول العالم.

