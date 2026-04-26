Для семьи, к лучшему будущему! Новое ценностное предложение CHERY дебютирует на AutoChina2026

ПЕКИН, 27 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- 24 апреля на всемирно известной автомобильной выставке AutoChina2026, которая привлекает внимание мировой индустрии, CHERY официально представила свое совершенно новое ценностное предложение — «Для семьи» — мировой автомобильной промышленности и потребителям. И в то же самое время она объявила о четком стратегическом видении обслуживания 10 миллионов глобальных семей к 2030 году, завершая ключевую стратегическую модернизацию от известного «Глобального бренда» к ответственному «Глобальному гражданину».

Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.”

Джефф ЧЖАН (Jeff ZHANG), генеральный директор CHERY Brand, поделился своими мыслями на мероприятии и заявил: «"Для семьи" — это не просто слоган; это обещание, что мы сохраняем душевное спокойствие и радость в каждом путешествии благодаря надежному качеству и продуманным технологиям». Эта искренняя декларация стала самым теплым и трогательным выражением бренда на автосалоне в этом году, заслужив признание посетителей выставки.

После 23 лет упорных усилий и глубокого развития на мировом автомобильном рынке компания CHERY присутствует в более чем 120 странах и регионах мира, предоставляя свыше 4,5 миллионам семей по всему миру высококачественные продукты и услуги. В среднем одна семья в мире выбирает наши продукты каждую минуту, показывая доверие пользователей к нашему бренду. Чтобы лучше обслуживать эти семьи, мы создали всеобъемлющую глобальную сеть, включающую 8 научно-исследовательских центров, 36 производственных баз, более 2 000 дилеров и свыше 1 800 сервисных центров, практикующих философию локализованного развития «In somewhere, For somewhere, Be somewhere» для достижения взаимной выгоды, симбиоза и совместного процветания с местными сообществами.

Предложение «Для семьи» — это три равенства бескомпромиссной безопасности. Теперь для Всех, Равенство пространства и Равенство технологий как его столпы, обеспечивают высококачественные и доступные решения в области мобильности для семей по всему миру. TIGGO V, который дебютировал на этом автосалоне, является практической реализацией именно этого предложения. От официального запуска сервисного бренда CHERY FAMILY CARE год назад до выпуска нового ценностного предложения «Для семьи» сегодня CHERY с ее мощными возможностями полнофункциональной системы движется к лучшему новому будущему вместе с сотнями миллионов семей по всему миру.

