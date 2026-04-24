¡Para la familia, hacia un futuro mejor! La nueva propuesta de valor de CHERY hace su debut mundial en AutoChina2026

BEIJING, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de abril, en AutoChina2026, la exposición automotriz de fama mundial que atrae la atención mundial de la industria, CHERY lanzó oficialmente su nueva propuesta de valor "For Family" para la industria automotriz y los consumidores globales. Y al mismo tiempo, anunció su clara visión estratégica de servir a 10 millones de familias globales para el año 2030, completando su actualización estratégica clave de una reconocida "Marca Global" a un "Ciudadano Global" responsable.

Jeff Zhang, director ejecutivo de la marca CHERY, dio a conocer el nuevo eslogan de la marca, "Para la familia". (PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

Jeff ZHANG, director ejecutivo de CHERY Brand, compartió sus pensamientos en el evento y declaró: "Para la familia no es solo un eslogan; es una promesa de que salvaguardamos la tranquilidad y la alegría en cada viaje, a través de una calidad confiable y una tecnología reflexiva". Esta sincera declaración se ha convertido en la expresión de marca más cálida y conmovedora del salón del automóvil de este año, ganando elogios de los asistentes en el lugar.

Después de 23 años de esfuerzos persistentes y un profundo cultivo en el mercado automotriz mundial, la presencia comercial de CHERY ha cubierto más de 120 países y regiones de todo el mundo, sirviendo a más de 4,5 millones de familias de todo el mundo con productos y servicios de alta calidad. En promedio, una familia en todo el mundo elige nuestros productos cada minuto, lo que demuestra la confianza que los usuarios tienen en nuestra marca. Para servir mejor a estas familias, hemos construido una red global integral, que incluye 8 centros de I + D, 36 bases de producción, más de 2.000 distribuidores y más de 1.800 centros de servicio, practicando la filosofía de desarrollo localizado de "En algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar", para lograr el beneficio mutuo, la simbiosis y la coprosperidad con las comunidades locales.

La propuesta "Para la familia" toma las tres igualdades de Seguridad sin concesiones. Now for Everyone, Space Equality y Technology Equality son sus pilares, que aportan soluciones de movilidad accesibles y de alta calidad a las familias de todo el mundo. El TIGGO V, que debutó en este salón del automóvil, es exactamente la implementación concreta de esta propuesta. Desde el lanzamiento oficial de la marca de servicios de CUIDADO FAMILIAR CHERY hace un año hasta el lanzamiento de la nueva propuesta de valor "For Family" hoy, CHERY, con sus poderosas capacidades de sistema completo, se está moviendo hacia un nuevo futuro mejor junto con cientos de millones de familias en todo el mundo.

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FUENTE Chery Automobile Co., Ltd.