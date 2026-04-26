Pre rodinu, smerom k lepšej budúcnosti! Globálna premiéra novej hodnotovej propozície CHERY na AutoChina2026
News provided byChery Automobile Co., Ltd.
Apr 26, 2026, 05:24 ET
PEKING, 26. apríla 2026 /PRNewswire/ -- 24. apríla na podujatí AutoChina2026, svetoznámej automobilovej výstave, ktorá priťahuje pozornosť celého priemyslu, spoločnosť CHERY oficiálne predstavila svoju úplne novú hodnotnú propozíciu „Pre rodinu" globálnemu automobilovému priemyslu aj spotrebiteľom. Zároveň oznámila svoju jasnú strategickú víziu slúžiť 10 miliónom rodín po celom svete do roku 2030, čím dokončila svoju kľúčovú strategickú modernizáciu z renomovanej „globálnej značky" na zodpovedného „globálneho občana".
Jeff ZHANG, generálny riaditeľ značky CHERY, sa na podujatí podelil o svoje myšlienky a uviedol: „Pre rodinu nie je len slogan; je to prísľub, že na každej ceste chránime pohodu a radosť prostredníctvom dôveryhodnej kvality a premyslených technológií." Toto úprimné vyhlásenie sa stalo najvrúcnejším a najdojímavejším prejavom značky na tohtoročnom autosalóne a získalo si pochvalu od návštevníkov.
Po 23 rokoch vytrvalého úsilia a hĺbkového rozvoja na globálnom automobilovom trhu pôsobí spoločnosť CHERY vo viac ako 120 krajinách a regiónoch sveta. Vysokokvalitné produkty a služby poskytuje viac ako 4,5 miliónom rodín po celom svete. V priemere si na celom svete vyberie naše produkty jedna rodina každú minútu, čo dokazuje používateľov v našu značku. Aby sme týmto rodinám slúžili lepšie, vybudovali sme komplexnú globálnu sieť vrátane 8 výskumných a vývojových centier, 36 výrobných základní, viac ako 2000 predajcov a viac ako 1800 servisných stredísk, pričom uplatňujeme filozofiu lokalizovaného rozvoja „In somewhere, For somewhere, Be somewhere", aby sme dosiahli vzájomný prospech, symbiózu a spoločnú prosperitu s miestnymi komunitami.
Propozícia „Pre rodinu" spája tri aspekty bezkonkurenčnej bezpečnosti. Piliere programu – teraz pre každého, rovnosť priestoru a rovnosť technológií – prinášajú vysokokvalitné a dostupné riešenia mobility pre rodiny po celom svete. Model TIGGO V, ktorý mal premiéru na tomto autosalóne, je presným a konkrétnym stelesnením tejto propozície. Od oficiálneho uvedenia servisnej značky CHERY FAMILY CARE pred rokom až po dnešné uvedenie novej hodnotovej propozície „Pre rodinu" sa spoločnosť CHERY so svojimi výkonnými funkciami celého systému posúva k novej lepšej budúcnosti spolu so stovkami miliónov rodín na celom svete.
