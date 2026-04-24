For Family, Menuju Masa Depan Lebih Baik! Proposisi Nilai Baharu CHERY Membuat Kemunculan Sulung Global di AutoChina2026

BEIJING, 25 April 2026 /PRNewswire/ -- Pada 24 April, di AutoChina2026, pameran automotif bertaraf dunia yang menarik perhatian industri global, CHERY melancarkan secara rasmi proposisi nilai "For Family" serba baharu kepada industri automotif global dan pengguna. Pada masa sama, ia turut mengumumkan visi strategik yang jelas untuk menawarkan perkhidmatan kepada 10 juta keluarga global menjelang tahun 2030, sekali gus melengkapkan peningkatan strategiknya yang penting daripada "Global Brand" ("Jenama Global") terkemuka kepada "Global Citizen" ("Warga Global") yang bertanggungjawab.

Jeff Zhang, Ketua Pegawai Eksekutif Jenama CHERY, berkongsi pandangannya pada acara tersebut dan menyatakan: "For Family bukan sekadar slogan; ia merupakan janji bahawa kami melindungi ketenangan minda dan kegembiraan dalam setiap perjalanan, melalui kualiti yang dipercayai dan teknologi yang difikirkan dengan teliti." Penegasan tulus ini menjadi ekspresi jenama paling mengharukan dan menyentuh hati di pameran automotif tahun ini, serta mendapat pujian daripada para hadirin di tapak pameran.

Selepas 23 tahun usaha gigih dan pengukuhan mendalam dalam pasaran automotif global, jejak perniagaan CHERY kini meliputi lebih 120 negara dan wilayah di seluruh dunia, menawarkan perkhidmatan kepada lebih 4.5 juta keluarga global dengan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi. Secara purata, satu keluarga di seluruh dunia memilih produk kami setiap satu minit, lantas menunjukkan kepercayaan pengguna terhadap jenama kami. Bagi memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada keluarga ini, kami membina rangkaian global yang komprehensif, termasuk 8 pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D), 36 pangkalan pengeluaran, lebih 2,000 pengedar, serta lebih 1,800 pusat perkhidmatan, dengan mengamalkan falsafah pembangunan setempat "In somewhere, For somewhere, Be somewhere" ("Di suatu tempat, Untuk suatu tempat, Jadilah di suatu tempat") bagi mencapai manfaat bersama, simbiosis dan kemakmuran bersama dengan masyarakat setempat.

Proposisi "For Family" menjadikan tiga kesamaan iaitu Keselamatan Tanpa Kompromi. Kini untuk Semua, Kesaksamaan Ruang dan Kesamaan Teknologi sebagai tonggaknya bagi membawakan penyelesaian mobiliti berkualiti tinggi yang mudah diakses kepada keluarga global. TIGGO V yang membuat kemunculan sulung di pameran automotif ini sememangnya merupakan pelaksanaan konkrit proposisi ini. Daripada pelancaran rasmi jenama perkhidmatan CHERY FAMILY CARE setahun lalu hinggalah pengenalan proposisi nilai "For Family" baharu hari ini, CHERY, dengan keupayaan sistem penuhnya yang berkuasa, melangkah ke arah masa depan baharu yang lebih baik bersama-sama ratusan juta keluarga di seluruh dunia.

