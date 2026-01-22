TUMI LANÇA A PRÓXIMA GERAÇÃO DA COLEÇÃO TUMI ALPHA COM CAMPANHAS ESTRELADAS POR LANDO NORRIS E WEI DAXUN
Notícias fornecidas porTumi, Inc.
22 jan, 2026, 05:00 GMT
O Embaixador Global da Marca Lando Norris e o Embaixador da Marca na Ásia-Pacífico Wei Daxun preparam-se para o lançamento da mais recente evolução da coleção TUMI Alpha.
NOVA YORK, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a TUMI, marca internacional de viagens, estilo de vida e acessórios, apresenta a próxima geração da coleção Alpha, que ganha vida em campanhas individuais estreladas pelo campeão mundial de Fórmula 1 e embaixador global da marca Lando Norris e pelo ator e embaixador da marca na Ásia-Pacífico Wei Daxun. Juntos, eles personificam uma expressão revitalizada da Alpha: elegante, precisa e intencionalmente discreta — projetada para o movimento moderno.
