TUMI LANÇA A PRÓXIMA GERAÇÃO DA COLEÇÃO TUMI ALPHA COM CAMPANHAS ESTRELADAS POR LANDO NORRIS E WEI DAXUN

22 jan, 2026, 05:00 GMT

O Embaixador Global da Marca Lando Norris e o Embaixador da Marca na Ásia-Pacífico Wei Daxun preparam-se para o lançamento da mais recente evolução da coleção TUMI Alpha.

NOVA YORK, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Hoje, a TUMI, marca internacional de viagens, estilo de vida e acessórios, apresenta a próxima geração da coleção Alpha, que ganha vida em campanhas individuais estreladas pelo campeão mundial de Fórmula 1 e embaixador global da marca Lando Norris e pelo ator e embaixador da marca na Ásia-Pacífico Wei Daxun. Juntos, eles personificam uma expressão revitalizada da Alpha: elegante, precisa e intencionalmente discreta — projetada para o movimento moderno.

A campanha publicitária mundial, dirigida por Alice Schillaci e fotografada por Reto Schmid, apresenta Norris numa narrativa cinematográfica repleta de suspense. Retratado como um homem se preparando para uma missão, o visual se inspira nas narrativas clássicas de ação, definidas pela precisão, foco e intenção.

"Quando você está se preparando para algo importante, não pode permitir distrações — você quer que tudo funcione exatamente como deveria", diz Norris. "Seja em uma corrida ou em uma viagem, o importante é estar preparado. A coleção Alpha parece ter sido criada para esse propósito."

Essa mesma sensibilidade está presente na campanha estrelada pelo Embaixador da Marca na Ásia-Pacífico, Wei Daxun. Dirigida por David Pun e fotografada por GK (国琨), a campanha mostra Daxun circulando por espaços elegantes e modernos, destacando as linhas simples, os movimentos suaves e o design refinado da coleção Alpha.

"A coleção Alpha foi desenhada com uma intenção real — você percebe isso nos materiais, no equilíbrio, na forma como acompanha seus movimentos. É algo em que posso confiar, não importa o que o dia me reserve", diz Daxun.

"A Alpha é um modelo para o estilo de vida moderno", diz Victor Sanz, diretor criativo global da TUMI. "É quando voltamos a repensar o desempenho. Observamos como as pessoas se deslocam, o que transportam e como o design pode apoiar essa jornada."

Tanto Lando Norris como Wei Daxun representam essa próxima geração. A coleção Alpha não foi desenvolvida apenas para acompanhar as tendências, mas para se destacar no mercado."

As duas campanhas destacam a inteligência do design da Alpha. O nylon balístico Signature FXT™ é a base da coleção, combinado com bolsos aerodinâmicos, fechos magnéticos silenciosos e pontos de acesso intuitivos concebidos para maior eficiência. Os modelos principais — incluindo a mala de mão expansível Dual Access, a TUMI Brief Pack™, a mala de viagem Double Expansion e a bolsa transversal Convertible Clutch — foram aperfeiçoados para permitir movimentos livres e sem interrupções.

Para celebrar a mais recente evolução da Alpha, a TUMI lança a Ultra Blue, identificada por detalhes em azul vivo nos pontos de contato principais de seis silhuetas icônicas da Alpha. A combinação de cores é uma homenagem à inovação constante e ao compromisso com a excelência da TUMI.

Esta próxima geração da linha Alpha reflete o compromisso permanente da TUMI em compreender os seus clientes e apoiá-los em cada momento da sua jornada, seja qual for o destino.

DESTAQUES DO PRODUTO

  • TUMI Brief Pack™
    Feita para quem exige mais de cada viagem. Leve seu escritório com você — e muito mais — com nosso design icônico. Projetada intuitivamente para ser espaçosa e bem organizada, cada item tem seu lugar, desde o painel organizador até o bolso oculto para o celular.
    Preço de varejo: US$ 695,00
  • Mala de viagem com expansão dupla
    Pensada para viajantes que exigem mais de cada viagem. Habilmente criada para maximizar a capacidade de armazenamento, esta bolsa de viagem best-seller apresenta uma profundidade e expansão impressionantes, tornando-a a companheira ideal para fins de semana prolongados.
    Preço de varejo: US$ 595,00
  • Mala de mão Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On
    Feita para viajantes que exigem mais de cada viagem, esta bagagem de mão expansível com dupla abertura e grande capacidade apresenta o nosso nylon balístico FXT™ exclusivo e a melhor funcionalidade da sua classe.
    Preço de varejo: US$ 950,00
  • Bolsa transversal com alça conversível
    Feita para quem exige mais de cada viagem. Este modelo compacto apresenta elementos de design exclusivos da TUMI e é versátil por natureza. Use como bolsa transversal, bolsa de pulso ou bolsa de mão, trocando as alças incluídas conforme desejar.
    Preço de varejo: US$ 350,00

Conheça a coleção TUMI Alpha agora em TUMI.com e nas lojas TUMI em todo o mundo. Siga @TUMITravel para acessar o conteúdo exclusivo dos bastidores da campanha.

Sobre a TUMI

Desde 1975, a TUMI cria itens essenciais de luxo de primeira classe para negócios, viagens e performance, projetados para atualizar, descomplicar e embelezar todos os aspectos da vida em movimento. Combinando funcionalidade impecável com um espírito de engenhosidade, temos o compromisso de aprimorar suas jornadas como um parceiro vitalício para viajantes e criadores em busca de suas paixões. Para saber mais sobre a TUMI, acesse TUMI.com e siga a empresa no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

TUMI e o logotipo da TUMI são marcas registradas da Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

Contatos de Mídia da TUMI

Jerad Hulse | [email protected]

Karla Otto para TUMI | [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862073/Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862072/Wei_Daxun_pictured_with_the_Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/5718738/TUMI_BLACK_Logo.jpg

FONTE Tumi, Inc.

