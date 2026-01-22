TUMI LUNCURKAN KOLEKSI TUMI ALPHA GENERASI TERBARU DENGAN KAMPANYE YANG DIBINTANGI LANDO NORRIS DAN WEI DAXUN

Kampanye global yang disutradarai oleh Alice Schillaci dengan fotografer Reto Schmid ini menampilkan Norris dalam narasi sinematik yang menegangkan. Digambarkan sebagai pria yang sedang mempersiapkan sebuah misi, visualnya terinspirasi dari penceritaan aksi klasik dan ditegaskan oleh ketepatan, fokus, dan niat.

"Ketika sedang mempersiapkan hal penting, Anda tidak ingin terganggu. Anda ingin semuanya berjalan sebagaimana mestinya," kata Norris. "Saat saya sedang balapan atau bepergian, intinya adalah kesiapan. Alpha dibuat untuk pola pikir demikian."

Kepekaan ini berlanjut di kampanye yang dibintangi oleh Duta Merek Asia Pasifik, Wei Daxun. Disutradarai oleh David Pun dengan fotografer GK (国琨), kampanye ini menampilkan Daxun bergerak di ruang modern dan elegan, menonjolkan garis-garis Alpha yang rapi, mudah dibawa, dan desain kelas atas.

"Alpha didesain dengan tujuan yang jelas. Anda bisa merasakan bahannya, keseimbangannya, dan caranya bergerak mengikuti Anda. Alpha selalu setia mendampingi ke mana pun saya pergi," kata Daxun.

"Alpha adalah standar pergerakan modern," kata Victor Sanz, Direktur Kreatif Global di TUMI. "Di sinilah kami berpikir ulang tentang performa. Kami melihat cara orang-orang bergerak, yang mereka bawa, dan bagaimana desain dapat mendukung perjalanan itu."

Lando Norris dan Wei Daxun mewakili generasi baru. Alpha dirancang untuk mengimbangi mereka dan tampil bersama mereka."

Di kedua kampanye tersebut, kecerdasan desain Alpha menjadi fokus utama. Signature FXT™ Ballistic Nylon menjadi inti koleksi ini, dengan penataan saku yang ramping, penutup magnet tanpa bunyi, dan tempat bukaan intuitif yang dirancang untuk efisiensi. Gaya inti - termasuk Dual Access Expandable Carry-On, TUMI Brief Pack™, Double Expandable Duffel, dan Convertible Clutch Crossbody - disempurnakan untuk mempermudah gerakan tanpa gangguan.

Untuk merayakan perkembangan Alpha yang terbaru, TUMI meluncurkan Ultra Blue dengan aksen warna biru cerah di seluruh titik sentuh utama pada enam siluet Alpha yang ikonik. Tujuan skema warna ini adalah untuk memperingati inovasi TUMI yang tanpa henti dan komitmennya terhadap keunggulan.

Generasi baru Alpha mencerminkan komitmen abadi TUMI untuk memahami pelanggannya dan mendukung setiap momen perjalanan mereka ke mana pun.

SOROTAN PRODUK

TUMI Brief Pack™

Dibuat untuk pengguna yang membutuhkan lebih dari setiap perjalanan. Bawalah semua kebutuhan kerja dan berbagai benda lain bersama Anda dengan desain kami yang ikonik. Dirancang secara intuitif agar luas dan tertata dengan baik, setiap benda memiliki tempatnya, mulai dari panel pengaturan hingga kantong telepon tersembunyi.

Harga Eceran: AS$695

Double Expansion Duffel

Dibuat bagi wisatawan yang menuntut lebih dari setiap perjalanan. Dirancang dengan cerdas untuk memaksimalkan kapasitas pengemasan, duffel terlaris ini menampilkan kedalaman dan kemampuan ekspansi yang mengesankan sehingga menjadi pendamping terbaik selama akhir pekan yang panjang.

Harga Eceran: AS$595

Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On

Dibuat untuk wisatawan yang membutuhkan lebih dari setiap perjalanan. Koper jinjing kapasitas besar dengan kemampuan ekspansi dan akses ganda ini memiliki fitur khas FXT™ Ballistic Nylon dan fungsi terbaik di kelasnya.

Harga Eceran: AS$950

Convertible Clutch Crossbody

Dibuat untuk pengguna yang memerlukan lebih dari setiap perjalanan. Gaya ringkas ini menampilkan elemen desain khas TUMI dan serbaguna. Gunakan sebagai crossbody, wristlet atau clutch dengan mengganti tali yang disertakan bila perlu.

Harga Eceran: AS$350

Lihat Koleksi TUMI Alpha sekarang di TUMI.com dan di toko-toko TUMI di seluruh dunia. Ikuti @TUMITravel untuk melihat konten eksklusif di balik layar dari kampanye ini.

Tentang TUMI

Sejak tahun 1975, TUMI menciptakan berbagai produk penting bagi bisnis, perjalanan, dan performa kelas dunia nan mewah yang dirancang untuk meningkatkan, menyederhanakan, dan memperindah semua aspek kehidupan saat bepergian. Memadukan fungsi sempurna dengan semangat kecerdikan, kami berkomitmen untuk mendukung perjalanan sebagai mitra seumur hidup bagi pelanggan yang sering bepergian dan para pembuat dalam upaya mencapai hasrat mereka. Untuk informasi lebih lanjut tentang TUMI, kunjungi TUMI.com dan ikuti di Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube .

TUMI dan logo TUMI adalah merek dagang terdaftar milik Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

