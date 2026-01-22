TUMI LUNCURKAN KOLEKSI TUMI ALPHA GENERASI TERBARU DENGAN KAMPANYE YANG DIBINTANGI LANDO NORRIS DAN WEI DAXUN
Berita ini disediakan olehTumi, Inc.
22 Jan, 2026, 12:00 WIB
Duta Merek Global Lando Norris dan Duta Merek Asia Pasifik Wei Daxun siap meluncurkan perkembangan terbaru TUMI Alpha.
NEW YORK, 22 Januari 2026 /PRNewswire/ -- TUMI adalah merek perjalanan, gaya hidup, dan aksesoris internasional. Hari ini TUMI meluncurkan koleksi Alpha generasi terbaru dengan kampanye yang dibintangi Juara Dunia Formula 1 sekaligus Duta Merek Global Lando Norris dan Duta Merek Asia Pasifik sekaligus aktor, Wei Daxun. Bersama-sama, mereka mewakili ekspresi baru Alpha: ramping, presisi, sengaja dibuat lebih sederhana, dan dirancang untuk gerakan modern.
