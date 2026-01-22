UMI DÉVOILE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA COLLECTION TUMI ALPHA AVEC DES CAMPAGNES METTANT EN SCÈNE LANDO NORRIS ET WEI DAXUN

La campagne mondiale, réalisée par Alice Schillaci et photographiée par Reto Schmid, met en scène Norris dans un récit cinématographique à suspense. Les images, qui représentent un homme se préparant à une mission, s'inspirent des récits d'action classiques, caractérisés par la précision, la concentration et l'initiative.

« Lorsque vous préparez quelque chose d'important, vous ne voulez pas de distractions - vous voulez que tout fonctionne exactement comme il se doit », déclare Norris. « Que je sois en pleine course ou en déplacement, il s'agit d'être prêt. Alpha semble conçu pour cet état d'esprit ».

Cette même sensibilité se retrouve dans la campagne qui met en scène l'ambassadrice de la marque pour l'Asie-Pacifique Wei Daxun. Réalisée par David Pun et photographiée par GK (国琨), la campagne montre Daxun se déplaçant dans des espaces modernes et élégants, mettant en valeur les lignes épurées, les mouvements fluides et le design raffiné d'Alpha.

« Alpha est conçu avec une réelle intention - cela se ressent dans les matériaux, l'équilibre, la façon dont il bouge avec vous, c'est quelque chose dont je suis sûre. Et ceci quel que soit l'endroit où la journée m'emmène », déclare Daxun.

« Alpha représente un modèle de mouvement moderne », déclare Victor Sanz, directeur de la création mondiale de TUMI. « C'est là que nous revenons pour repenser la performance. Nous nous intéressons à la façon dont les gens se déplacent, à ce qu'ils transportent et à la façon dont le design peut les aider dans leur voyage ».

Lando Norris et Wei Daxun représentent tous deux cette nouvelle génération. Alpha n'est pas seulement conçu pour les suivre, il est conçu pour être aussi performant qu'eux ».

Dans les deux campagnes, l'intelligence du design d'Alpha est mise en avant. Le nylon balistique FXT™ Signature est le point d'ancrage de la collection, associé à des poches rationalisées, des fermetures magnétiques silencieuses et des points d'accès intuitifs conçus pour l'efficacité. Les styles principaux - notamment le sac de cabine extensible Dual Access, le TUMI Brief Pack™, le Duffel Double Expansion et le Convertible Clutch Crossbody - sont affinés pour favoriser les mouvements sans interruption.

Pour célébrer la dernière évolution d'Alpha, TUMI lance Ultra Blue, identifié par des accents bleus vifs sur les points de contact clés de six silhouettes Alpha emblématiques. Le coloris vise à célébrer l'innovation incessante et l'engagement de TUMI en faveur de l'excellence.

Cette nouvelle génération d'Alpha reflète l'engagement permanent de TUMI à comprendre ses clients et à les accompagner à chaque instant de leur voyage, où qu'il les mène.

POINTS FORTS DES PRODUITS

TUMI Brief Pack™

Dédié à ceux qui exigent plus de chaque voyage. Emportez votre bureau avec vous - et même plus - grâce à notre design emblématique. Conçu intuitivement pour être spacieux et bien organisé, chaque élément a sa place, du panneau d'organisation à la poche cachée pour le téléphone.

Prix de détail : 660,00 €

Duffel à double expansion

Conçu pour les voyageurs qui exigent plus de chaque voyage. Astucieusement conçu pour maximiser la capacité d'empaquetage, ce sac de sport best-seller présente une immense profondeur et une expansion impressionnante, ce qui en fait le compagnon idéal pour les longs week-ends.

Prix de détail : 850,00 €

Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On

Conçu pour les voyageurs qui exigent davantage à chaque voyage, ce bagage à main extensible à grande capacité et à double accès est doté de notre nylon balistique FXT™ signature et d'une fonctionnalité de premier ordre.

Prix de détail : 1,050.00 €

Convertible Clutch Crossbody

Conçu pour ceux qui exigent plus de chaque voyage. Ce modèle compact présente les éléments de design TUMI caractéristiques et se montre très polyvalent. Portez-le comme un sac à main croisé, un bracelet ou une pochette en intervertissant les sangles incluses.

Prix de détail : 370,00 €

Découvrez la collection TUMI Alpha dès maintenant sur TUMI.com et dans les magasins TUMI du monde entier. Suivez @TUMITravel pour découvrir en exclusivité les coulisses de la campagne.

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des articles de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et les performances, conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie en mouvement. Alliant une fonctionnalité sans faille à un esprit d'ingéniosité, nous sommes le partenaire de voyage de longue date des créateurs et fabricants qui se déplacent pour assouvir leur passion. Pour en savoir plus sur TUMI, consultez le site TUMI.com et suivez-nous sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube.

