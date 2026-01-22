UMI DÉVOILE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE LA COLLECTION TUMI ALPHA AVEC DES CAMPAGNES METTANT EN SCÈNE LANDO NORRIS ET WEI DAXUN
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Lando Norris, ambassadeur de la marque mondiale, et Wei Daxun, ambassadeur de la marque pour l'Asie-Pacifique, se préparent à lancer la dernière évolution de TUMI Alpha.
NEW YORK, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la marque internationale de voyage, de style de vie et d'accessoires TUMI dévoile la nouvelle génération de la collection Alpha, animée par des campagnes individuelles mettant en vedette le champion du monde de Formule 1 et ambassadeur mondial de la marque Lando Norris, et l'ambassadeur de la marque et acteur de la région Asie-Pacifique Wei Daxun. Ensemble, ils incarnent une expression revitalisée d'Alpha : Élégant, précis et volontairement discret, il est conçu pour les mouvements modernes.
