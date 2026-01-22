TUMI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ TUMI ALPHA COLLECTION КАМПАНИЯМИ С УЧАСТИЕМ ЛАНДО НОРРИСА И ВЭЯ ДАСЮНА

Tumi, Inc.

Jan 22, 2026

Глобальный амбассадор бренда Ландо Норрис и амбассадор бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вэй Дасюн готовятся к выходу новейшей эволюции TUMI Alpha.

НЬЮ-ЙОРК, 22 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд товаров для путешествий, образа жизни и аксессуаров TUMI представляет новое поколение коллекции Alpha, оживляя ее индивидуальными кампаниями с участием чемпиона мира в Formula 1 и глобального амбассадора бренда Ландо Норриса (Lando Norris), а также амбассадора бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе и актера Вэя Дасюна (Wei Daxun). Вместе они воплощают возрожденную экспрессию Alpha: элегантную, точную и намеренно сдержанную — созданную для современного движения.

Глобальная кампания, снятая режиссером Элис Шиллачи (Alice Schillaci) и оператором Рето Шмидом (Reto Schmid), погружает Норриса в кинематографическое, напряженное повествование. Представляя его в кадре, как человека, готовящегося к миссии, визуальные картины опираются на классический формат боевика, определяемый точностью, концентрацией и предназначением.

«Готовясь к чему-то важному, вы не хотите отвлекаться — вы хотите, чтобы все работало точно так, как должно, — говорит Норрис. — Независимо от того, участвую я в гонке или отправляюсь в поездку, главное — быть готовым. Коллекция Alpha создает ощущение, что она создана для такого настроя».

Те же чувства сохраняются и в кампании с участием амбассадора бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вэя Дасюна. Кампания, снятая режиссером Дэвидом Пуном (David Pun) и оператором Гуо Куном (Guo Kun, GK), демонстрирует, как Дасюн перемещается в элегантных, современных пространствах, подчеркивая четкие линии коллекции Alpha, плавное движение и изысканный дизайн.

«Дизайн коллекции Alpha разработан с реальным намерением — это ощущается в материалах, балансе, и в том, как эти изделия движутся вместе с вами. Это то, чему я доверяю, что бы мне не готовил день», — говорит Дасюн.

«Коллекция Alpha представляет замысел современного движения, — отмечает Виктор Санс (Victor Sanz), глобальный креативный директор TUMI. — Именно в этом мы возвращаемся к переосмыслению эффективности. Мы смотрим на то, как люди движутся, что они берут с собой и как дизайн может помочь им в путешествии».

И Ландо Норрис, и Вэй Даксун представляют это новое поколение. Коллекция Alpha создана не просто для того, чтобы не отставать от них; она создана, чтобы действовать вместе с ними.

В фокусе обеих кампаний интеллектуальный дизайн коллекции Alpha. Фирменный пулезащитный нейлон FXT™ (Ballistic Nylon) объединяет эту коллекцию в сочетании с оптимизированными карманами, бесшумными магнитными застежками и интуитивно понятными точками доступа, спроектированными для повышения эффективности. Основные стили, включая расширяемую ручную кладь с двойным доступом, деловой рюкзак TUMI Brief Pack™, дорожную сумку с двойным расширением и трансформируемую сумочку (клатч — через плечо), усовершенствованы для помощи в беспрерывном движении.

Чтобы отметить последнюю эволюцию коллекции Alpha, компания TUMI впервые представляет окраску Ultra Blue, которая отличается яркими синими акцентами в главных точках касания на шести культовых силуэтах Alpha. Эта окраска призвана отметить неустанные инновации компании TUMI и ее стремление к совершенству.

Это новое поколение коллекции Alpha отражает неизменную приверженность TUMI пониманию своих клиентов и поддержке в каждый момент их пути, куда бы он ни вел.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

  • TUMI Brief Pack™
    Деловой рюкзак создан для тех, кто требует большего от каждой поездки. Возьмите с собой свой офис — и не только — благодаря нашему культовому дизайну. Интуитивно понятному, просторному и хорошо организованному, в котором у каждого предмета есть свое место, от организационной панели до скрытого кармана для телефона.
    Розничная цена: 660,00 € 
  • Double Expansion Duffel
    Дорожная сумка с двойным расширением создана для путешественников, которые требуют большего от каждой поездки. Разумно спроектированный, чтобы максимально увеличить вместимость, этот бестселлер отличается впечатляющей глубиной и расширением, благодаря чему он станет идеальным спутником для длинных выходных.
    Розничная цена: 850,00 € 
  • Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On
    Созданная для путешественников, которые требуют большего от каждой поездки, эта расширяемая 4-колесная ручная кладь с двойным доступом большой вместимости изготовлена из нашего фирменного пулезащитного нейлона FXT™ и обладает лучшей в своем классе функциональностью.
    Розничная цена: 1,050.00 € 
  • Convertible Clutch Crossbody
    Трансформируемая сумочка (клатч — через плечо) создана для тех, кто требует большего от каждой поездки. Этот компактный стиль отличается фирменными элементами дизайна TUMI и универсальной конструкцией. Носите через плечо, на запястье или как клатч, соответственно меняя входящие в комплект ремни.
    Розничная цена: 370,00 € 

Познакомьтесь с коллекцией TUMI Alpha Collection сейчас на веб-сайте TUMI.com и в магазинах TUMI по всему миру. Следите за эксклюзивным закулисным контентом кампании в каналах @TUMITravel.

О компании TUMI

С 1975 года TUMI создает люксовые предметы первой необходимости мирового класса для бизнеса, путешествий и работы, призванные модернизировать, упростить и украсить все аспекты жизни в движении. Совмещая безукоризненную функциональность с оригинальностью, мы стремимся помогать в поездках и быть бессменным партнером для тех, кто является источником энергии и создает что-то, следуя за своей страстью. Чтобы узнать больше о TUMI, посетите TUMI.com и следите за новостями в Instagram, TikTok, Facebook и YouTube.

TUMI и логотип TUMI являются зарегистрированными товарными знаками компании Tumi, Inc. © Tumi, Inc., 2026

Контакты TUMI для СМИ

Джерад Халс (Jerad Hulse) | [email protected]

Карла Отто (Karla Otto) для TUMI | [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2862031/Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2862030/Wei_Daxun_pictured_with_the_Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

