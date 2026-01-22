TUMI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ TUMI ALPHA COLLECTION КАМПАНИЯМИ С УЧАСТИЕМ ЛАНДО НОРРИСА И ВЭЯ ДАСЮНА
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Глобальный амбассадор бренда Ландо Норрис и амбассадор бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вэй Дасюн готовятся к выходу новейшей эволюции TUMI Alpha.
НЬЮ-ЙОРК, 22 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Сегодня международный бренд товаров для путешествий, образа жизни и аксессуаров TUMI представляет новое поколение коллекции Alpha, оживляя ее индивидуальными кампаниями с участием чемпиона мира в Formula 1 и глобального амбассадора бренда Ландо Норриса (Lando Norris), а также амбассадора бренда в Азиатско-Тихоокеанском регионе и актера Вэя Дасюна (Wei Daxun). Вместе они воплощают возрожденную экспрессию Alpha: элегантную, точную и намеренно сдержанную — созданную для современного движения.
