شركة TUMI تكشف عن الجيل الجديد من مجموعة TUMI ALPHA من خلال حملات شارك فيها LANDO NORRIS وWEI DAXUN

الحملة العالمية، التي قامت بإخراجها Alice Schillaci وصوّرها Reto Schmid، تقدّم Norris في سرد سينمائي قائم على التشويق. حيث يظهر في هيئة رجل يُجهّز لمهمة، كما استُلهمت المشاهد من السرد الكلاسيكي لأفلام الحركة، التي تتسم بالدقة والتركيز والهدف الواضح.

قال Norris: "عندما تستعد لشيء مهم، لا تريد أي تشتيت — بل تريد أن يعمل كل شيء تمامًا كما ينبغي". "سواء كنت على حلبة السباق أو مُسافرًا، فالأمر يتعلّق بالجاهزية. وAlpha مُصممة لتناسب هذه العقلية".

تستمر الروح نفسها في الحملة التي شارك فيها سفير العلامة التجارية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ Wei Daxun. لقد أخرج الحملة David Pun وصوّرها GK (国琨)، حيث تلتقط مشاهد لـ Daxun وهو يتحرّك داخل مساحات عصرية أنيقة، وتُبرز الخطوط الحادة لمجموعة Alpha، وسلاسة الحركة، والتصميم الراقي.

قال Daxun: "صُممت Alpha بنية حقيقية — تشعر بذلك في الخامات، وفي التوازن، وفي الطريقة التي تتحرّك بها معك. إنها قطعة أثق بأنها معي، أينما أخذني يومي".

وقال Victor Sanz، المدير الإبداعي العالمي لشركة TUMI: "تُقدّم Alpha مخططًا أساسيًا للسفر المُعاصر". "إنها المعيار الذي نعود إليه لمقارنة الأداء. نحن ننظر كيف يسافر الناس، وماذا يحملون، وكيف يمكن للتصميم أن يدعم تلك الرحلة".

إن Lando Norris وWei Daxun يقدمان هذا الجيل القادم. فلم تُصمَّم Alpha لمواكبتهما فحسب، بل لتسير جنبًا إلى جنب معهما".

وعبر كلتا الحملتين، كان التركيز على الذكاء التصميمي لـ Alpha. كان نسيج FXT™ Ballistic Nylon هو ما يميز المجموعة، إلى جانب الجيوب الانسيابية، والأقفال المغناطيسية الصامتة، ونقاط الوصول الذكية المُصممة لتحقيق الكفاءة. كما تم تطوير التصاميم الأساسية — بما في ذلك حقيبة Dual Access Expandable Carry-On، وحقيبة ™TUMI Brief Pack، وحقيبة Double Expansion Duffel، وحقيبة Convertible Clutch Crossbody — لدعم الحركة المتواصلة دون انقطاع.

للاحتفاء بأحدث تطوّر لمجموعة Alpha، تطلق شركة TUMI لون Ultra Blue الجديد، الذي يتميز بلمسات زرقاء نابضة بالحيوية عبر النقاط الرئيسية في ستة مظاهر أيقونية من مجموعة Alpha. يهدف هذا التدرّج اللوني إلى تخليد مسيرة TUMI الدؤوبة في الابتكار والتزامها بالتميّز.

يجسّد هذا الجيل الجديد من مجموعة Alpha التزام TUMI المستمر بفهم عملائها ودعمهم في كل لحظة من رحلتهم، أينما قادتهم.

أهم ميزات المنتج

حقيبة ™TUMI Brief Pack

مُصممة لمن يطالبون بالمزيد في كل رحلة. اصطحب مكتبك معك — وأكثر من ذلك — مع تصميمنا الأيقوني. صُنعت بذكاء لتكون واسعةً مُنظمةً جيدًا، حيث يكون لكل غرضٍ مكانه الخاص، بدءًا من لوحة التنظيم الداخلية وصولًا إلى جيب الهاتف المخفي.

ثمن البيع بالتجزئة: 695.00 دولارًا أمريكيًا

حقيبة Double Expansion Duffel

مُصمّمة للمسافرين الذين يطالبون بالمزيد في كل رحلة. صُنعت بحرفية لأقصى سِعة، وتتميّز هذه الحقيبة الأكثر مبيعًا بعمق واتساع ملحوظين، ما يجعلها الرفيق الأمثل للعطلات الطويلة.

ثمن البيع بالتجزئة: 595.00 دولارًا أمريكيًا

حقيبة Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On

مُصمّمة للمسافرين الذين يطالبون بالمزيد في كل رحلة — تتميّز هذه الحقيبة القابلة للتوسع ذات السعة الكبيرة والوصول المزدوج بنسيج FXT™ Ballistic Nylon المميّز والوظائف الأفضل في فئتها.

ثمن البيع بالتجزئة: 950.00 دولارًا أمريكيًا

حقيبة Convertible Clutch Crossbody

مُصممة لمن يطالبون بالمزيد في كل رحلة. يتميّز هذا التصميم صغير الحجم بعناصر تصميم TUMI المميزة، وهو متعدد الاستخدامات من حيث التصميم. يمكن حملها كحقيبة كروس، أو كسوار لليد، أو كحقيبة كلاتش، من خلال تبديل الأحزمة المُرفقة حسب الحاجة.

ثمن البيع بالتجزئة: 350.00 دولارًا أمريكيًا

استكشف مجموعات TUMI Alpha الآن في TUMI.com وفي متاجر TUMI في جميع أنحاء العالم. تابع حساب TUMITravel@ للحصول على محتوى حصري خلف الكواليس من الحملة.

نبذة عن شركة TUMI

منذ عام 1975، دأبت TUMI على ابتكار مستلزمات فاخرة عالمية المستوى للأعمال والسفر والأداء، مُصممة للارتقاء بجميع جوانب الحياة أثناء الحركة وتبسيطها وتجميلها. نحن نلتزم بتسهيل الرحلات كشريك دائم للمسافرين والمبدعين خلال سعيهم وراء شغفهم، من خلال الجمع ما بين الأداء الوظيفي المثالي وروح الإبداع. لمزيد من المعلومات حول TUMI، يُرجى زيارة TUMI.com ومتابعتنا على إنستغرام، وتيك توك، وفيسبوك، ويوتيوب.

