شركة TUMI تكشف عن الجيل الجديد من مجموعة TUMI ALPHA من خلال حملات شارك فيها LANDO NORRIS وWEI DAXUN
Japan - Japanese
Korea - 한국어
Vietnam - Vietnamese
APAC - Traditional Chinese
USA - English
USA - čeština
USA - Polski
USA - slovenčina
USA - Pусский
USA - Français
USA - español
Indonesia - Bahasa
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
APAC - English
USA - Nederlands
Israel - English
USA - English
USA - Deutsch
USA - Italiano
صدر عنTumi, Inc.
22 يناير, 2026, 08:00 AST
السفير العالمي للعلامة التجارية Lando Norris، وسفير العلامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ Wei Daxun، يستعدان لإطلاق أحدث تطوّر في مجموعة TUMI Alpha.
نيويورك، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- كشفت علامة TUMI العالمية للسفر وأسلوب الحياة والإكسسوارات، اليوم عن الجيل التالي من مجموعة Alpha، التي تم إحياؤها عبر حملات فردية شارك فيها بطل العالم في الفورمولا 1 والسفير العالمي للعلامة Lando Norris، إلى جانب سفير العلامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والممثل Wei Daxun. معًا، يجسّدان التعبير المتجدّد لهوية Alpha: أنيقة، ودقيقة، وبسيطة بشكل مقصود — صُممت لتلائم متطلبات السفر العصري.
شارك هذا المقال