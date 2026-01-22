TUMI PREDSTAVUJE NOVÚ GENERÁCIU KOLEKCIE TUMI ALPHA: V HLAVNÝCH ÚLOHÁCH KAMPANE LANDO NORRIS A WEI DAXUN
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Globálny ambasádor značky Lando Norris a ambasádor značky pre ázijsko-pacifický región Wei Daxun sa pripravujú na spustenie najnovšej evolúcie TUMI Alpha.
NEW YORK, 22. január 2026 /PRNewswire/ -- Medzinárodná značka cestovného ruchu, životného štýlu a doplnkov TUMI dnes predstavuje novú generáciu kolekcie Alpha, ktorá ožíva prostredníctvom individuálnych kampaní s majstrom sveta Formuly 1 a globálnym ambasádorom značky Landom Norrisom a ambasádorom značky pre ázijsko-tichomorský región a hercom Wei Daxunom. Spoločne stelesňujú revitalizovaný výraz kolekcie Alpha: elegantný, presný a zámerne nenápadný – navrhnutý pre moderné cestovanie.
