TUMI PREZENTUJE NOWĄ GENERACJĘ KOLEKCJI TUMI ALPHA W RAMACH KAMPANII REKLAMOWEJ Z UDZIAŁEM LANDO NORRISA I WEI DAXUNA
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Globalny ambasador marki Lando Norris oraz ambasador marki na region Azji i Pacyfiku Wei Daxun przygotowują się do premiery najnowszej wersji TUMI Alpha.
NOWY JORK, 22 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- TUMI, międzynarodowa marka produktów podróżniczych, lifestylowych i akcesoriów, prezentuje nową generację kolekcji Alpha, którą promują dwie oddzielne kampanie z udziałem mistrza świata Formuły 1 i globalnego ambasadora marki Lando Norrisa, a także Wei Daxuna - aktora będącego ambasadorem marki w regionie Azji i Pacyfiku. Wspólnie uosabiają one odświeżoną ekspresję Alpha: elegancką, precyzyjną i stonowaną - zaprojektowaną z myślą o przemieszczaniu się we współczesnym świecie.
