TUMI PREZENTUJE NOWĄ GENERACJĘ KOLEKCJI TUMI ALPHA W RAMACH KAMPANII REKLAMOWEJ Z UDZIAŁEM LANDO NORRISA I WEI DAXUNA

W ogólnoświatowej kampanii - wyreżyserowanej przez Alice Schillaci, ze zdjęciami autorstwa Reto Schmida - Norris został obsadzony w centrum emocjonującej filmowej narracji. Widzimy go w roli mężczyzny przygotowującego się do misji. Całość osadzona jest w konwencji filmu akcji, a obserwowane na ekranie działania bohatera charakteryzują się precyzją, skupieniem i celowością.

„Kiedy przygotowujemy się do czegoś ważnego i chcemy, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, nie możemy sobie pozwolić na rozkojarzenie" - mówi Norris. „Odpowiednie przygotowanie to podstawa - nieważne, czy chodzi o wyścigi, czy podróżowanie. Wydaje się, że Alpha powstała z myślą o takim właśnie podejściu".

Tą samą wrażliwość można dostrzec w kampanii z udziałem ambasadora marki w regionie Azji i Pacyfiku, Wei Daxuna. Materiał kampanijny wyreżyserowany przez Davida Puna, ze zdjęciami autorstwa GK (国琨), przedstawia Daxuna poruszającego się płynnie po eleganckich, nowoczesnych przestrzeniach, które podkreślają minimalistyczny krój i wyrafinowany design kolekcji Alpha.

„Produkty z kolekcji Alpha zaprojektowano w bardzo przemyślany sposób - widać to po zastosowanym materiale, zrównoważonej konstrukcji oraz sposobie, w jaki się z nami poruszają. Można na nich zawsze polegać, bez względu na okoliczności" - mówi Daxun.

„Alpha stanowi wzorzec dla rozwiązań towarzyszących podróżowaniu we współczesnym świecie" - mówi Victor Sanz, dyrektor kreatywny w TUMI. „Sięgamy po niego zawsze, gdy trzeba przemyśleć kwestie funkcjonalności. Przyglądamy się temu, jak ludzie się przemieszczają i co ze sobą niosą, pracując nad rozwiązaniami, które ułatwią życie w podróży".

„Lando Norris i Wei Daxun to dwaj przedstawiciele nowego pokolenia. Kolejna generacja Alpha powstała nie po to, by za nimi nadążyć, ale po to, by im towarzyszyć w osiąganiu celów".

W obu kampaniach nacisk kładziony jest na inteligentny design. Trzon konstrukcji tworzy nylon balistyczny FXT™, czyli znak firmowy Tumi, a całości dopełniają opływowe kieszenie, ciche zamknięcia magnetyczne oraz intuicyjne punkty dostępu stworzone z myślą o wydajności. Podstawowe modele - w tym poszerzana walizka kabinowa Dual Access Expandable Carry-On, plecak TUMI Brief Pack™, torba podróżna z podwójnym poszerzeniem Double Expansion Duffel, a także torebka wielofunkcyjna Convertible Clutch Crossbody - zostały udoskonalone, aby zapewnić większą swobodę ruchów.

Przy okazji pojawienia się najnowszej odsłony Alpha TUMI wprowadza kolor Ultra Blue, który nadaje wyraziste akcenty niebieskości w kluczowych punktach styku kultowych modeli Alpha. Kolorystyka ta ma na celu upamiętnienie nieustannych innowacji marki TUMI oraz jej dążenia do doskonałości.

Nowa generacja Alpha potwierdza nieustanne dążenie TUMI do zrozumienia potrzeb klientów oraz gotowość do wspierania ich w każdej chwili podróży, niezależnie od tego, dokąd prowadzi.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRODUKTACH

Plecak TUMI Brief Pack™

Stworzony dla tych, którzy wymagają więcej od każdej podróży. Zabierz ze sobą biuro - i nie tylko - dzięki kultowym rozwiązaniom. Intuicyjny design zapewnia przestronność i porządek, dzięki czemu każdy przedmiot ma swoje miejsce, od panelu organizacyjnego po ukrytą kieszeń na telefon.

Cena detaliczna: 660,00 €

Double Expansion Duffel - torba podróżna z podwójnym poszerzeniem

Stworzony dla tych, którzy wymagają więcej od każdej podróży. Bestseller w ofercie - torba podróżna o zmyślnej konstrukcji maksymalizującej pojemność; zadziwiająco głęboka i szeroka, jest idealnym towarzyszem podróżnych podczas długich weekendów.

Cena detaliczna: 850,00 €

Dual Access Expandable 4 Wheeled Carry-On - walizka kabinowa poszerzana z 4 kółkami

Stworzona dla tych, którzy wymagają więcej od każdej podróży. Ta rozszerzana walizka kabinowa z podwójnym dostępem wyróżnia się zastosowaniem sztandarowego materiału - nylonu balistycznego FXT™ - oraz najwyższym poziomem funkcjonalności.

Cena detaliczna: 1,050.00 €

Torebka wielofunkcyjna Convertible Clutch Crossbody

Stworzona dla tych, którzy wymagają więcej od każdej podróży. Ten kompaktowy model posiada elementy będące znakiem firmowym produktów TUMI, a ponadto charakteryzuje się wszechstronną konstrukcją. Dzięki wymienialnym paskom może posłużyć za torebkę na ramię lub nadgarstek, albo za kopertówkę.

Cena detaliczna: 370,00 €

Producent zaprasza do zapoznania się z nową kolekcją TUMI Alpha na stronie TUMI.com oraz w sklepach stacjonarnych TUMI na całym świecie, oraz do śledzenia profili społecznościowych @TUMITravel, na których publikuje ekskluzywne zakulisowe materiały z kampanii.

TUMI

Od 1975 r. firma TUMI produkuje światowej klasy rozwiązania biznesowe i podróżne oraz wytrzymałe produkty luksusowe, które usprawniają i upiększają wszystkie aspekty życia w drodze. Łącząc funkcjonalność z pomysłowością, firma z zaangażowaniem tworzy rozwiązania wspierające podróżnych, towarzysząc tym, którzy dynamicznie realizują swoje pasje. Więcej informacji na temat TUMI na stronie TUMI.com i profilach społecznościowych na Instagramie, TikToku, Facebooku oraz YouTubie.

TUMI oraz logo TUMI stanowią zastrzeżone znaki towarowe Tumi, Inc. © 2026 Tumi, Inc.

