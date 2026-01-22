투미(TUMI), 랜도 노리스와 웨이 다 쉰이 제안하는 새로운 '알파(Alpha) 컬렉션' 캠페인 공개

랜도 노리스는 "중요한 순간을 앞두고는 모든 요소가 완벽하게 맞물려야 한다"라며 "알파 컬렉션은 최상의 퍼포먼스를 지향하는 이들의 사고방식을 대변하는 상징적인 라인"이라고 전했다.

동시에 공개된 아시아·태평양 캠페인은 연출가 데이비드 펀(David Pun)과 촬영 작가 지케이(GK)의 협업으로 완성됐다. 현대적인 건축미가 돋보이는 공간을 배경으로 웨이 다 쉰의 절제된 움직임을 담아낸 이번 캠페인은 알파 컬렉션 특유의 정제된 실루엣과 유연한 기동성, 그리고 정교한 디테일을 세밀하게 조명했다.

웨이 다 쉰은 "소재의 텍스처와 균형감 전반에서 브랜드의 명확한 설계 미학이 느껴진다"라며 "일상의 흐름이 어디로 향하든 완벽한 신뢰를 바탕으로 함께할 수 있는 컬렉션"이라고 소감을 밝혔다.

투미 글로벌 크리에이티브 디렉터 빅터 산즈(Victor Sanz)는 "알파는 현대적 이동성을 위한 청사진"이라며 "사람들이 어떻게 움직이고 무엇을 휴대하는지에 대한 깊은 이해를 바탕으로 디자인이 여정을 어떻게 지원할 수 있는지를 새롭게 정의했다"라고 설명했다. 이어 "랜도 노리스와 웨이 다 쉰은 이 시대를 대표하는 아이콘들로, 알파 컬렉션은 이들의 역동적인 퍼포먼스와 라이프스타일을 자연스럽게 뒷받침하도록 설계됐다"라고 덧붙였다.

이러한 철학을 바탕으로 완성된 알파 컬렉션은 목적지가 어디든 그 여정의 모든 순간을 함께하겠다는 투미의 지속적인 약속을 반영한다. 특히 투미만의 독보적인 '디자인 인텔리전스'를 제품 전반에 정교하게 반영했다. 브랜드의 시그니처 소재인 FXT™ 발리스틱 나일론(FXT™ Ballistic Nylon)을 중심으로 군더더기 없는 수납 구조, 소음 없는 자석 잠금장치, 그리고 사용자의 동선을 고려한 직관적인 설계를 적용해 이동 중 효율성을 한층 끌어올린 것이 특징이다.

주요 제품으로는 비즈니스에 최적화된 '투미 브리프 팩(TUMI Brief Pack™)'을 비롯해, 수납 효율을 극대화한 '더블 익스팬션 더플(Double Expansion Duffel)', 넉넉한 용량과 이중 접근 구조를 갖춘 '듀얼 액세스 익스팬더블 4휠 캐리온(Dual Access Expandable 4Wheeled Carry-On)', 그리고 다채로운 스타일링이 가능한 '컨버터블 클러치 크로스바디(Convertible Clutch Crossbody)' 등이 포함됐다. 이와 함께 혁신과 탁월함을 대변하는 선명한 블루 포인트의 '울트라 블루(Ultra Blue)' 컬러를 새롭게 선보이며 브랜드가 지향하는 가치를 다시 한번 선명히 드러냈다.

혁신적인 비전을 담아낸 투미의 새로운 알파 컬렉션은 투미 공식 소셜 채널(@TUMITravel)과 전 세계 투미 매장, 공식 온라인 스토어(TUMI.CO.KR)에서 만나볼 수 있으며, 해당 채널을 통해 캠페인 비하인드 콘텐츠도 확인할 수 있다.

퍼포먼스 럭셔리 브랜드 투미(TUMI)는 여행자들이 간편하면서도 우아하게 이동할 수 있도록 지속적으로 디자인과 품질 향상에 주력하며 세계 최고 수준의 비즈니스, 여행 및 기능성 럭셔리 필수 제품을 선보이고 있다. 흠잡을 데 없는 기능성에 독창적인 디자인을 접목하여 투미는 여행자가 자신의 열정을 좇아 이동하는 동안 평생을 함께 할 파트너로서의 역할을 충실히 수행해 왔다.

