투미(TUMI), 랜도 노리스와 웨이 다 쉰이 제안하는 새로운 '알파(Alpha) 컬렉션' 캠페인 공개
Japan - Japanese
Vietnam - Vietnamese
APAC - Traditional Chinese
USA - English
USA - čeština
USA - Polski
USA - slovenčina
USA - Pусский
USA - Français
USA - español
Indonesia - Bahasa
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
APAC - English
USA - Nederlands
Israel - English
USA - English
USA - Deutsch
Middle East - Arabic
USA - Italiano
뉴스 제공처Tumi, Inc.
2026년 01월 22일 14:01 KST
- 간결한 실루엣과 정교한 디테일로 완성한 알파의 새로운 디자인 제시
- 앰버서더 랜도 노리스·웨이 다 쉰의 각기 다른 라이프스타일로 풀어낸 글로벌·아시아·태평양 캠페인 전개
뉴욕, 2026년 1월 22일 /PRNewswire/ -- 퍼포먼스 럭셔리 브랜드 투미(TUMI)가 아이코닉한 '알파(Alpha) 컬렉션'을 정제된 실루엣과 새로운 비전으로 재해석해 선보인다. 이번 컬렉션은 글로벌 브랜드 앰버서더 랜도 노리스(Lando Norris)와 아시아·태평양 앰버서더 웨이 다 쉰(Wei Daxun)이 각기 다른 라이프스타일을 통해 알파 컬렉션의 정교한 미학을 조명하는 두 가지 캠페인으로 전개된다.
앨리스 실라치(Alice Schillaci)가 연출하고 레토 슈미트(Reto Schmid)가 촬영한 글로벌 캠페인은 랜도 노리스를 주인공으로 한 긴장감 넘치는 영화적 서사를 구현했다. 클래식 액션 영화의 미장센을 투미만의 감도로 재해석한 이번 연출은 정확성, 집중력, 그리고 명확한 목적의식을 감각적으로 시각화하며 알파 컬렉션의 독보적인 정체성을 담아냈다.
이 기사 공유