TUMI PŘEDSTAVUJE NOVOU GENERACI KOLEKCE TUMI ALPHA POMOCÍ KAMPANÍ, V NICHŽ HRAJÍ LANDO NORRIS A WEI DAXUN
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Globální ambasador značky Lando Norris a ambasador značky pro oblast Asie a Tichomoří Wei Daxun se připravují na uvedení poslední novinky kolekce TUMI Alpha.
NEW YORK, 22. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Mezinárodní značka cestovních potřeb, lifestylových produktů a doplňků TUMI dnes představuje novou generaci kolekce Alpha, kterou oživují individuální kampaně s mistrem světa Formule 1 a globálním ambasadorem značky Landem Norrisem a ambasadorem značky pro oblast Asie a Tichomoří, hercem Wei Daxunem. Společně ztělesňují oživený výraz kolekce Alpha: elegantní, precizní a záměrně decentní – navrženou pro moderní životní styl.
