TUMI 隆重推出下一代 TUMI ALPHA 系列，以及由 LANDO NORRIS 和魏大勛精彩演繹的廣告企劃
Japan - Japanese
Korea - 한국어
Vietnam - Vietnamese
USA - English
USA - čeština
USA - Polski
USA - slovenčina
USA - Pусский
USA - Français
USA - español
Indonesia - Bahasa
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
APAC - English
USA - Nederlands
Israel - English
USA - English
USA - Deutsch
Middle East - Arabic
USA - Italiano
新聞提供者Tumi, Inc.
22 1月, 2026, 13:00 CST
全球品牌大使 Lando Norris 和亞太區品牌大使魏大勛攜手介紹 TUMI Alpha 系列的最新款式。
紐約2026年1月22日 /美通社/ -- 國際旅遊、生活用品及配件品牌 TUMI 隆重推出下一代 Alpha 系列，並由一級方程式世界冠軍及全球品牌大使 Lando Norris，以及亞太區品牌大使及演員魏大勛精彩演繹廣告企劃，將系列活現眼前。 他們共同展現了 Alpha 系列的最新設計：簡約、精準，和低調——為現代旅遊而設計。
由 Alice Schillaci 執導，Reto Schmid 攝影的全球廣告企劃，將 Lando Norris 置身於一個充滿戲劇性、懸疑的故事情節中。 以一名準備執行任務的男子為背景，畫面汲取了經典動作故事的元素，特點是精準、專注和目標明確。
分享這篇文章