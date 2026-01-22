TUMI INTRODUCEERT MET CAMPAGNES MET LANDO NORRIS EN WEI DAXUN DE VOLGENDE GENERATIE VAN DE TUMI ALPHA-COLLECTIE
Korea - 한국어
Japan - Japanese
Vietnam - Vietnamese
APAC - Traditional Chinese
USA - čeština
USA - Français
USA - español
Indonesia - Bahasa
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
USA - English
USA - Polski
USA - slovenčina
USA - Pусский
APAC - English
USA - Deutsch
Middle East - Arabic
USA - Italiano
USA - English
Israel - English
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Wereldwijde merkambassadeur Lando Norris en Azië-Pacific merkambassadeur Wei Daxun staan klaar om de nieuwste evolutie van TUMI Alpha te lanceren.
NEW YORK, 22 januari 2026 /PRNewswire/ -- Vandaag presenteert TUMI, het internationale merk voor reizen, lifestyle en accessoires, de volgende generatie van de Alpha collectie. Deze lancering komt tot leven via afzonderlijke campagnes met Formule 1 wereldkampioen en Global Brand Ambassador Lando Norris en acteur Wei Daxun, Brand Ambassador voor de regio Azië en de Stille Oceaan. Samen belichamen zij een vernieuwde interpretatie van Alpha: strak vormgegeven, uiterst precies en bewust ingetogen, ontworpen voor de manier waarop de moderne reiziger zich beweegt.
Share this article