TUMI PRESENTA LA NUOVA GENERAZIONE DELLA COLLEZIONE TUMI ALPHA CON CAMPAGNE IN CUI SONO PRESENTI LANDO NORRIS E WEI DAXUN

La campagna globale, diretta da Alice Schillaci e fotografata da Reto Schmid, proietta Norris in una narrazione cinematografica carica di suspense. Inquadrando il protagonista come un uomo che si prepara per una missione, il racconto visivo attinge all'immaginario classico dell'action: un linguaggio fatto di precisione, concentrazione e decisione.

"Quando ti prepari per qualcosa di importante, non vuoi distrazioni – vuoi che tutto funzioni esattamente come dovrebbe", commenta Norris. "Che io stia gareggiando o semplicemente in movimento, l'importante è essere pronti. E ti accorgi che Alpha è fatta per questo modo di pensare".

La stessa sensibilità continua nella campagna che vede protagonista Wei Daxun Brand Ambassador per l'Asia-Pacifico. Diretta da David Pun e fotografata da GK (国琨), la campagna mostra Daxun mentre si muove in ambienti eleganti e moderni, evidenziando le linee pulite, la fluidità dei movimenti e il design raffinato di Alpha.

"Alpha è progettata con una vero e proprio scopo – lo percepisci nei materiali, nell'equilibrio, nel modo in cui si muove con te. "È qualcosa di cui mi fido e che mi accompagnerà, ovunque mi porti la giornata", aggiunge Daxun.

"Alpha rappresenta un modello per la vita moderna attiva", spiega Victor Sanz, direttore creativo globale di TUMI. "È il punto dove torniamo per ripensare le prestazioni. Osserviamo come le persone si muovono, cosa portano con sé e come il design può facilitare questo viaggio".

Sia Lando Norris che Wei Daxun rappresentano quella nuova generazione. Alpha non è progettata solo per stare al loro passo; è pensata per funzionare insieme a loro.

In entrambe le campagne, l'attenzione è rivolta all'intelligenza progettuale di Alpha. L'iconico nylon balistico FXT™ è il punto di forza della collezione, abbinato a tasche ottimizzate, chiusure magnetiche silenziose e punti di accesso intuitivi studiati per la massima efficienza. I modelli principali – tra cui il Dual Access Expandable Carry-On, il TUMI Brief Pack™, il Double Expansion Duffel e la Convertibile Clutch Crossbody – sono stati perfezionati per agevolare tutti i movimenti.

Per celebrare l'ultima evoluzione di Alpha, TUMI introduce Ultra Blue, caratterizzato da vividi accenti blu su sei iconiche silhouette della linea Alpha. Questa nuova colorazione celebra la costante innovazione di TUMI e il suo impegno instancabile verso l'eccellenza.

Questa nuova generazione di Alpha riflette l'impegno costante di TUMI nel comprendere le esigenze dei propri clienti e nel sostenere ogni momento del loro viaggio, ovunque li conduca.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

TUMI Brief Pack™

Realizzato per chi pretende di più da ogni viaggio. Porta con te il tuo ufficio – e anche molto di più – grazie al nostro design iconico. Studiato per essere spazioso e perfettamente organizzato, ogni oggetto trova il suo posto, dalla funzionale tasca posteriore a rapido accesso nascosta per il telefono.

Prezzo Retail consigliato: 660,00 €

Duffel a doppia espansione

Pensato per i viaggiatori che pretendono di più da ogni viaggio. Progettato in modo intelligente per massimizzare la capacità di carico, questo borsone bestseller offre una profondità e un'espansione straordinarie, che lo rendono il compagno ideale per i weekend più lunghi.

Prezzo Retail consigliato: 850,00 €





Progettato per i viaggiatori che pretendono di più da ogni viaggio, questo carry-on espandibile ad ampia capacità con doppio accesso è realizzato con il nostro iconico nylon balistico FXT™ e presenta le migliori funzionalità della categoria.

Prezzo Retail consigliato: 1,050.00 €





Progettata per chi vuole il massimo da ogni viaggio. Questo modello versatile e compatto presenta elementi distintivi del design TUMI ed è estremamente versatile. Può essere indossata come tracolla, pochette o borsello con laccetto semplicemente cambiando le cinghie incluse.

Prezzo Retail consigliato: 370,00 €

Esplora la collezione TUMI Alpha su TUMI.com e nei negozi TUMI in tutto il mondo. Segui @TUMITravel per contenuti esclusivi dietro le quinte della campagna.

informazioni su TUMI

Dal 1975 TUMI crea accessori di lusso ineguagliati per il business, i viaggi e le performance, pensati per migliorare, semplificare e abbellire tutti gli aspetti della vita in movimento. Unendo funzionalità impeccabile e ingegnosità, ci impegniamo a rendere i viaggi più stimolanti, diventando un partner di lunga data per chi si muove e per chi crea, nel perseguimento delle proprie passioni. Per saperne di più su TUMI visita TUMI.com e seguici su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

