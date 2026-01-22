TUMI PRESENTA LA NUOVA GENERAZIONE DELLA COLLEZIONE TUMI ALPHA CON CAMPAGNE IN CUI SONO PRESENTI LANDO NORRIS E WEI DAXUN
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Lando Norris, Global Brand Ambassador, e Wei Daxun, Asia-Pacific Brand Ambassador, si preparano a lanciare la più recente evoluzione di TUMI Alpha.
NEW YORK, 22 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Il marchio internazionale di viaggio, lifestyle e accessori TUMI presenta la nuova generazione della collezione Alpha, raccontata attraverso campagne dedicate che vedono come protagonisti il campione del mondo di Formula 1 e Global Brand Ambassador Lando Norris e l'attore Wei Daxun Brand Ambassador per l'Asia-Pacifico. Insieme incarnano la rinnovata essenza di Alpha: elegante, precisa e volutamente sobria – pensata per un moderno stile di vita attivo.
