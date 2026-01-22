TUMI STELLT DIE NÄCHSTE GENERATION DER TUMI ALPHA KOLLEKTION MIT KAMPAGNEN MIT LANDO NORRIS UND WEI DAXUN VOR
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
Der globale Markenbotschafter Lando Norris und der Markenbotschafter für den asiatisch-pazifischen Raum, Wei Daxun, bereiten sich auf die Einführung der neuesten Entwicklung von TUMI Alpha vor.
NEW YORK, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Heute stellt die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoire-Marke TUMI die nächste Generation der Alpha-Kollektion vor, die durch individuelle Kampagnen mit dem Formel-1-Weltmeister und globalen Markenbotschafter Lando Norris und dem asiatisch-pazifischen Markenbotschafter und Schauspieler Wei Daxun zum Leben erweckt wird. Gemeinsam verkörpern sie eine neu interpretierte Ausdruckskraft von Alpha: schlank, präzise und bewusst zurückhaltend – geschaffen für moderne Bewegung.
