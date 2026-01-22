トゥミ 次世代「TUMI ALPHA」コレクションを発表 ランド・ノリスとウェイ・ダーシュンを起用したキャンペーンを1月22日に始動
Korea - 한국어
Vietnam - Vietnamese
APAC - Traditional Chinese
USA - čeština
USA - Français
USA - español
Indonesia - Bahasa
MEXICO - Spanish
BRAZIL - Portuguese
USA - English
USA - Polski
USA - slovenčina
USA - Pусский
APAC - English
USA - Deutsch
Middle East - Arabic
USA - Nederlands
USA - Italiano
USA - English
Israel - English
ニュース提供Tumi, Inc.
22 1月, 2026, 14:00 JST
進化を遂げたTUMI Alphaを纏い、2人のブランドアンバサダーが登場
ニューヨーク, 2026年1月22日 /PRNewswire/ -- トラベル、ライフスタイル、アクセサリーのインターナショナルブランド・トゥミは、マクラーレン・フォーミュラ1のワールドチャンピオンであり、トゥミのグローバルブランドアンバサダーを務めるランド・ノリスと、アジア太平洋地域ブランドアンバサダーで俳優のウェイ・ダーシュンを起用したそれぞれの広告キャンペーンとともに、次世代のAlpha＜アルファ＞コレクションを発表します。キャンペーンでは、ランド・ノリスとウェイ・ダーシュンが、精密で洗練されたシルエットと落ち着いた雰囲気を纏い、現代の生活における、あらゆる行動に寄り添うAlphaコレクションの新しい姿を体現しています。
本グローバル・キャンペーンは、監督にアリス・スキラッチ、撮影にレト・シュミットを迎え、 ランド・ノリスが映画さながらのサスペンス仕立ての物語に登場します。クラシックなアクションストーリーから着想を得て、ミッションに臨む男として描かれるビジュアルは、精密さ、集中力、そして明確な意図によって特徴づけられます。
この記事をシェアする