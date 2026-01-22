トゥミ 次世代「TUMI ALPHA」コレクションを発表 ランド・ノリスとウェイ・ダーシュンを起用したキャンペーンを1月22日に始動

「重要な局面に備えるとき、気を散らすものはいりません。すべてが思いどおりに機能してほしいのです。レース中も移動中も、重要なのは、常に準備ができていること。Alphaは、まさにそう いったマインドセットに応えるよう設計されています。」と、ランド・ノリス は語ります。

アジア太平洋地域ブランドアンバサダーのウェイ・ダーシュンが主演するキャンペーンにも、そのデザイン感覚が投影されています。そのキャンペーンでは、ウェイ・ダーシュンがモダンで洗練された空間を動く様子が描かれ、Alphaコレクションの無駄のないフォルム、滑らかな動き、精緻なデザインを際立たせています。

「Alphaは明確な意図を持って細部までデザインされています。素材やバランス、体に寄り添う 動きのひとつひとつから、 それを感じ取ることができます。どこへ向かおうと、いつもそばにあると安心できる存在です。」と、ウェイ・ダーシュンは語ります。

「Alphaは、現代の生活や動作に合わせて考え抜かれた、設計図のようなものです。 」と、トゥミのグローバル・クリエイティブ・ディレクター、ヴィクター・サンズは述べています。「私たちは、パフォーマンスを再考し、人々の動作や持ち物に注目し、デザインがそれをどのようにサポートできるかを考えています。ランド・ノリスもウェイ・ダーシュンも、次世代を象徴する存在です。このコレクションは、単に彼らに追随するものではなく、彼らとともにパフォーマンスを発揮できるようデザインされています。」

両キャンペーンを通して、コレクションの考え抜かれたデザインが描かれています。ブランドの シグネチャー素材であるFXT™バリスティックナイロンを基軸に、洗練された収納設計、静音性に配慮したマグネットジッパーガレージ、直感的に活用できる効率的な機能が融合し、デュアル・アクセス・エクスパンダブル・キャリーオン、トゥミ・ブリーフ・パック、ダブル・エクスパンション・ダッフル、コンバーチブル・クラッチ・クロスボディなどの主要モデルは、動作を妨げず スムースに使用できるようデザインされています。

今回のコレクションの刷新を祝して、Alphaを代表する6つのスタイルに鮮やかなブルーのアクセントを施した「ブラック/ウルトラ ブルー」を発表します。このカラーは、絶え間ない革新と卓越性へのこだわりを讃えています。

製品 ハイライト

トゥミ・ブリーフ・パック

あらゆる移動や旅で、より高い性能や快適さ、価値を求める人のためにデザインされたアイコニックなデザイン。ビジネスアイテムを整理して持ち運べる収納力を備え、広々としたメインコンパートメント、オーガナイザーパネルや携帯用ポケットなど、すべてのアイテムに最適な収納が設計されています。





あらゆる移動や旅で、より高い性能や快適さ、価値を求める人のためにデザインされたアイコニックなデザイン。ビジネスアイテムを整理して持ち運べる収納力を備え、広々としたメインコンパートメント、オーガナイザーパネルや携帯用ポケットなど、すべてのアイテムに最適な収納が設計されています。 ダブル・エクスパン ション ・ダッフル

あらゆる移動や旅で、より高い性能や快適さ、価値を求める人のためにデザインされた人気のダッフル。収納力を最大限に引き出す巧みな設計により、十分な奥行きと拡張機能を備え、週末旅行に最適なパートナーとして活躍します。





あらゆる移動や旅で、より高い性能や快適さ、価値を求める人のためにデザインされた人気のダッフル。収納力を最大限に引き出す巧みな設計により、十分な奥行きと拡張機能を備え、週末旅行に最適なパートナーとして活躍します。 デュアル・アクセス・エクスパンダブル・キャリーオン

あらゆる移動や旅で、より高い性能や快適さ、価値を求める人のためにデザインされた人気のダッフル。収納力を最大限に引き出す巧みな設計により、十分な奥行きと拡張機能を備え、週末旅行に最適なパートナーとして活躍します。





あらゆる移動や旅で、より高い性能や快適さ、価値を求める人のためにデザインされた人気のダッフル。収納力を最大限に引き出す巧みな設計により、十分な奥行きと拡張機能を備え、週末旅行に最適なパートナーとして活躍します。 コンバーチブル・クラッチ・クロスボディ

あらゆるあらゆる移動や旅で、より高い性能や快適さ、価値を求める人のためにデザインされた、デュアル・アクセス・エクスパンダブル・キャリーオンには、トゥミのシグネチャーであるFXT™バリスティックナイロンとクラス最高の機能性が備わっています。

TUMI Alphaコレクションは、世界各国のトゥミストア、および、TUMI.comにて購入可能です。@TUMITravelの公式SNSでは、キャンペーンの舞台裏を撮影したスペシャル動画をご覧いただけます。

トゥミについて

1975年の創業以来、トゥミは、暮らしの中の移動をより快適に、楽に、そして美しくするためのビジネス＆トラベルバッグやアクセサリーを創りつづけてきました。卓越した機能性と創造の精神を融合させ、アクティブに活動する人々の旅をより快適でパワフルなものにするための生涯のパートナーとなるべく努力をしています。トゥミについて詳しくは、TUMI.comをご覧ください。トゥミの最新情報はInstagram、TikTok、Facebook、YouTubeでも配信しています。

TUMIおよびTUMIロゴはTumi, Inc.の登録商標です。© 2026 Tumi, Inc.

TUMIメディア向け問い合わせ先

Jerad Hulse｜[email protected]

Karla Otto for TUMI｜[email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2862031/Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2862030/Wei_Daxun_pictured_with_the_Alpha_TUMI_Brief_Pack_2.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

SOURCE Tumi, Inc.