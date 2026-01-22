Tumi presenta la próxima generación de la colección Tumi Alpha
News provided byTumi, Inc.
Jan 22, 2026, 00:00 ET
- Tumi presenta la próxima generación de la colección Tumi Alpha con campañas protagonizadas por Lando Norris y Wei Daxun
El embajador de marca global, Lando Norris, y el embajador de marca de Asia-Pacífico, Wei Daxun, se preparan para lanzar la última evolución de TUMI Alpha
NUEVA YORK, 22 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- TUMI, la marca internacional de viajes, estilo de vida y accesorios, presenta hoy la nueva generación de la colección Alpha, que cobra vida a través de campañas individuales protagonizadas por el campeón mundial de Fórmula 1 y embajador global de la marca, Lando Norris, y el actor y embajador de la marca para Asia-Pacífico, Wei Daxun. Juntos, encarnan una expresión renovada de Alpha: elegante, precisa y deliberadamente sobria, diseñada para el movimiento moderno.
