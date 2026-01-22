Tumi presenta la próxima generación de la colección Tumi Alpha

La campaña global, dirigida por Alice Schillaci y fotografiada por Reto Schmid, presenta a Norris en una narrativa cinematográfica de suspenso. Representado como un hombre que se prepara para una misión, las imágenes se inspiran en la narrativa clásica de acción, definida por la precisión, el enfoque y la intención.

"Cuando te preparas para algo importante, no quieres distracciones; quieres que todo funcione a la perfección", explicó Norris. "Ya sea compitiendo o en movimiento, lo importante es estar listo. Alpha parece estar diseñado para esa mentalidad".

Esa misma sensibilidad se refleja en la campaña protagonizada por Wei Daxun, embajador de la marca en Asia-Pacífico. Dirigida por David Pun y fotografiada por GK (国琨), la campaña captura a Daxun moviéndose por espacios elegantes y modernos, resaltando las líneas limpias, la fluidez de movimientos y el diseño refinado de Alpha.

"Alpha está diseñado con una intención real: lo sientes en los materiales, el equilibrio, cómo se mueve contigo. Es algo en lo que confío que estará ahí, sin importar adónde me lleve el día", destacó Daxun.

"Alpha representa un modelo para el movimiento moderno", afirmó Víctor Sanz, director creativo Global de TUMI. "Es donde volvemos para repensar el rendimiento. Observamos cómo se mueven las personas, qué llevan consigo y cómo el diseño puede acompañar ese recorrido".

"Tanto Lando Norris como Wei Daxun representan esa nueva generación. Alpha no solo está diseñado para seguirles el ritmo, sino para rendir a su lado".

En ambas campañas, la inteligencia de diseño de Alpha es la protagonista. El exclusivo nailon balístico FXT™ es la base de la colección, junto con bolsillos estilizados, cierres magnéticos silenciosos y puntos de acceso intuitivos diseñados para la eficiencia. Los estilos principales, como el equipaje de mano expandible de doble acceso, el maletín TUMI Brief Pack™, el bolso de viaje de doble expansión y el bolso de mano cruzado convertible, se han perfeccionado para facilitar el movimiento sin interrupciones.

Para celebrar la última evolución de Alpha, TUMI presenta el Ultra Blue, identificado por vibrantes acentos azules en puntos de contacto clave de seis siluetas icónicas de Alpha. Esta paleta de colores conmemora la incansable innovación y el compromiso de TUMI con la excelencia.

Esta próxima generación de Alpha refleja el compromiso permanente de TUMI de comprender a sus clientes y apoyar cada momento de su recorrido, donde sea que los lleve.

INFORMACIÓN DESTACADA DEL PRODUCTO

TUMI Brief Pack™

Diseñado para quienes exigen más de cada viaje. Lleva tu oficina contigo, y aún más, con nuestro diseño icónico. Diseñado intuitivamente para ser espacioso y estar bien organizado, cada artículo tiene su lugar, desde el panel organizador hasta el bolsillo oculto para el teléfono.

Precio de venta: 660,00 €

Bolsa de lona de doble expansión

Diseñado para viajeros que exigen más en cada viaje. Diseñado ingeniosamente para maximizar la capacidad de equipaje, este bolso de lona superventas ofrece una profundidad y una expansión impresionantes, lo que lo convierte en el compañero ideal para fines de semana largos.

Precio de venta: 850,00 €

Equipaje de mano expandible de 4 ruedas con doble acceso

Diseñado para viajeros que exigen más en cada viaje, este equipaje de mano expandible de gran capacidad y doble acceso cuenta con nuestro exclusivo nailon balístico FXT™ y la mejor funcionalidad de su clase.

Precio de venta: 1,050.00 €

Bolso bandolera convertible tipo clutch

Diseñado para quienes buscan lo mejor en cada viaje. Este modelo compacto presenta elementos de diseño característicos de TUMI y es versátil. Llévalo como bandolera, bolso de mano o bolso de mano intercambiando las correas incluidas.

Precio de venta: 370,00 €

Explora la Colección TUMI Alpha ahora en TUMI.com y en las tiendas TUMI de todo el mundo. Sigue a @TUMITravel para ver contenido exclusivo tras bambalinas de la campaña.

