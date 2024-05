Hadirkan 55 Band Metal Internasional dan Nasional, Hammersonic 2024 Sukses Hibur Para Metalheads Indonesia

"Melalui tema ini, kita terus berupaya memperkuat komitmen Hammersonic Festival sebagai tempat untuk merayakan persaudaraan dalam komunitas rock, metal, punk hingga sub-genre musik turunannya. Nantinya akan menghadirkan pengalaman musik yang bisa mempersatukan dan membangun hubungan kuat di antara penggemar musik keras di mana pun," ungkap Dede Rianta, perwakilan dari Hammersonic Festival saat menggelar jumpa pers di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2024).

Ditemui di kesempatan yang sama, CEO Ravel Entertainment selaku promotor Hammersonic Festival 2024, Ravel Junardy mengatakan di tahun ini pihaknya telah menyiapkan lima panggung menghibur para penikmat musik metal yaitu panggung Empire, Hammer, Sonic, The Beast, dan Avalanche.

"Saya sebagai promoter tentu sudah bekerja semaksimal mungkin demi kelancaran gelaran Hammersonic Festival 2024. Oleh karena itu kami hadirkan Saosin sebagai pengganti dari band Alesana yang batal manggung. Semoga ini bisa membuat Hammersonic Festival 2024 makin seru," ujarnya.

Seperti diketahui, Hammersonic 2024 di hari pertama akan menghadirkan Tiny Moving Parts, Killing Me Inside Re:union, Crypt Crawler, Freedom of Fear, Strangers Rebellion Rose. Nervosa, Stan Atlantic, We the Kings, Suffocation, Cross Faith, Fear Factor, Saosin, Yngwie Malmsteen, Marty Friedman serta a Day to Remember.

Kemudian Modern Guns, Speedball Velhinha, Amorfati, Rezume, Gorebomb, Circafaith, Hyper, Sisi Selatan, Denisa Bearfours, dan Next Me Zhanalena.

Sementara itu di hari kedua, Hammersonic 2024 akan menampilkan Lamb of God, As I Lay Dying, St. Loco, Straight Answer, Speaker Up, Jakarta Flames, Annalynn, Ghostline, Tabrak Lari, Arcadia, SLFR, dan Discrift.

Sederet band kelas dunia ini, sukses menghibur ribuan pengunjung Metalheads Indonesia maupun turis mancanegara. Hal tersebut tentunya akan membawa dampak positif dalam meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata.

SOURCE Indonesia's Ministry of Tourism and Creative Economy