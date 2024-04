JA Solar Berkolaborasi dengan INPOS, Mendonasikan Sistem PV Portabel untuk Vietnam Electric Power University

Dirancang INPOS dan dilengkapi panel PV premium JA SOlar, sistem PV portabel ini menjadi platform belajar yang praktis bagi mahasiswa EPU, serta memfasilitasi pengalaman langsung dengan teknologi dan aplikasi PV. Pengalaman berharga ini memperkaya pemahaman dan kepiawaian mahasiswa dalam bidang energi.

Sebagai perusahaan teknologi energi terbarukan yang terkemuka, INPOS mendesain, mengembangkan, dan menerapkan solusi energi terbarukan. Dengan pengalaman luas, INPOS menjamin ketersediaan sistem PV portabel sekaligus meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dengan keahlian teknis.

Sebagai produsen PV terkemuka di dunia, JA Solar selalu berkomitmen mendukung pendidikan dan ikut membina SDM di industri PV. JA Solar juga mendirikan JA Solar Education Research Center guna mempromosikan kerja sama antara industri dan dunia pendidikan, serta berhasil mencapai berbagai hasil. JA Solar pun mendirikan Xingtai Vocational and Technical College of New Energy, lembaga pendidikan kejuruan pertama di Provinsi Hebei yang bergerak di bidang energi terbarukan. Lebih lagi, JA Solar bekerja sama dengan beberapa universitas ternama untuk menyediakan pelatihan kejuruan dan prospek berkarier demi menutup kesenjangan antara kebutuhan di dunia pendidikan dan industri.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.