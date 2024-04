TAMAN HIBURAN LUAR RUANG PEPPA PIG YANG PERTAMA DI ASIA DAN TERBESAR DI DUNIA SEGERA DIBANGUN DI SHANGHAI

SHANGHAI, 25 April 2024 /PRNewswire/ -- Para pejabat Pemerintah Distrik Chongming, Shanghai, bersama perwakilan perusahaan mainan dan gim terkemuka Hasbro dan Max-Matching Entertainments Co., Ltd. meluncurkan pembangunan taman hiburan (theme park) luar ruang stand-alone PEPPA PIG terbesar di dunia yang berlokasi di Asia. Dengan investasi lebih dari RMB 2,4 miliar (US$ 331 juta), Max-Matching Entertainments menjadi mitra strategis jangka panjang di pasar lokal.