西安、2026年長安ランタンフェスティバルを開幕 春を彩る壮大な光のスペクタクル

中国・西安、2026年1月13日 /PRNewswire/ -- このたび、中国西安の歴史ある街で、2026年長安ランタンフェスティバルの開幕点灯式が盛大に開催されました。テーマは「千灯輝く長安、馬とともに春を迎える」です。

例年は春節に合わせて開幕していた本フェスティバルは、今年は前倒しで開催され、都市の千年にわたる文化遺産と現代の壮麗な光の演出が融合されました。新年、春節、元宵節の3つの祭りにまたがる96日間の華やかなランタンショーケースが展開され、唐代の「花咲き誇る夜に街は輝き、火の木と銀の花で彩られた都市」の光景が現代によみがえります。

Xi’an Kicks Off 2026 Chang'an Lantern Festival with Epic Light Spectacles to Spring.

今年の長安ランタンフェスティバルでは、2つのメイン会場が設けられています：大唐芙蓉園（唐代楽園）と西安城壁で、陸と水の物語が絡み合う形で演出されます。

西安城壁会場では、「よみがえる国宝」、「長安の詩情」、「駆ける干支の馬」という3つの核心テーマを軸に、文化遺産、詩情、干支の伝統が織りなす華麗な光のタペストリーが展開されます。国内有数の博物館から集められた50点以上の国宝が、デジタル技術と職人技で再解釈され、展示室を飛び出して古代の城壁上に姿を現します。春節期間中には、永寧門で「百巷千詩」マーケットが開催され、「唐詩の都」西安の文化的魅力が余すところなく披露されます。ここでは詩の世界が時空を超えて広がります。

大唐芙蓉園でのフェスティバルは、4月6日まで開催されます。フェスティバルでは、39の唐詩をテーマにしたランタングループが登場し、300篇以上の古典詩を、歩いて楽しめる没入型の光と影の巻物として表現します。蘇州刺繍、竹細工、伝統的な京劇の隈取りなど、30以上の無形文化遺産の工芸が巧みにランタンデザインに取り入れられています。昼間は、世界各国の来場者が投壺（トウフ）、15ピンボウリングなどの伝統的な中国のゲームを体験できるほか、古典オペラのライブ公演も楽しめます。夜間には、旅行者は水上の火鍋演出、レーザーライトショー、噴水パフォーマンス、インタラクティブショーといった壮大な光景を体験できます。

過去2年間で、長安ランタンフェスティバルは山を越え海を渡り、中央アジア5か国（カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン）との共同文化イベントの一部として開催されるまでになりました。また、フェスティバルはアメリカ、シンガポール、マレーシアへも渡り、独自の中国風ロマンスを世界に発信しています。

SOURCE Xi'an Municipal Government