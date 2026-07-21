Aberystwyth University、新たな教育提携を開始

ロンドン, 2026年7月22日 /PRNewswire/ -- Aberystwyth Universityは、GEDU Global Educationとの新たな教育提携を開始しました。この提携により、2026年10月からベルリンで一部の大学院課程を提供し、同大学の国際的な展開を広げます。

この提携では当初、応用人工知能、グローバル・イベントおよび体験マネジメント、デジタル・マーケティングの修士課程（MSc）を提供します。Aberystwyth Universityは、各課程の承認、評価、試験基準、品質保証について、学術面での全責任を引き続き負います。

Aberystwyth Universityの最高マーケティング責任者であるFran Careyは、次のように述べています。

「この新たな提携を結ぶことができ、大変うれしく思います。卓越した学術水準、個別支援、意欲的な学びという本学の伝統を、より多くの留学生に届ける絶好の機会です。ベルリンで本学の課程を提供することで、世界各地の優秀な学生がAberystwyth Universityの教育を受ける機会が広がります。」

「本学は、この提携を通じて提供されるすべての課程について、全面的な学術監督を引き続き担い、課程の承認、評価、試験基準、継続的な品質保証にも責任を負います。」

「ベルリンで初めて開講する本学の修士課程は、こうした学術的な厳密さと実践性を兼ね備え、学生が将来の産業分野で実質的な貢献を果たせるよう育成します。」

授業は、ベルリンにあるGEDU Global Educationのアルト・モアビット・キャンパスで行われ、学生はAberystwyth Universityによる学術面での監督の下、現地で教育を受けることができます。

GEDU Global Educationの副最高経営責任者であるRay Lloyd教授は、次のように述べています。

「Aberystwyth Universityと協力し、学生が同大学の卓越した教育の恩恵を受ける機会をさらに広げられることを、大変うれしく思います。」

「共通の価値観に基づくこの提携は、GEDUとAberystwyth Universityが、質の高い教育、卓越した学生体験、学生の人生を変える成果の実現に共に取り組む決意を示しています。」

編集者への注記

Aberystwyth Universityについて

Aberystwyth Universityは、1872年以来ウェールズ西海岸に本拠を置いてきたことを誇りとする登録慈善団体です。同大学は、世界各地から集まった教員・研究者と学生で構成されるコミュニティです。『The Times & The Sunday Times Good University Guide』により「2026年英国年間最優秀サステナブル大学（UK Sustainable University of the Year for 2026）」に選出され、全国学生調査（National Student Survey）に基づく学生の総合満足度では、過去10年間にわたりウェールズ第1位の大学と評価されています。2021年研究評価枠組み（Research Excellence Framework）によると、同大学の研究の98％は国際水準以上で、75％超が「世界最高水準」または「国際的に卓越」と評価されています。この世界最高水準の研究と教育は、人々に暮らしをより良い方向へ変えるよう促し、知識を広げ、コミュニティを築き、ウェールズと世界全体の発展に寄与しています。

GEDU Global Educationについて

GEDU Global Education（GEDU）は、教育を通じて人々の人生を変え、世界各地で生活水準を向上させ、学習機会へのアクセスを根本から改善しています。同社は、米国、英国、フランス、ドイツ、スペイン、マルタ、アラブ首長国連邦、インド、サウジアラビア、オーストラリア、アイルランド、カナダを含む16カ国で事業を展開しています。同社は、幼稚園から高校までの教育（K-12）、学士課程、修士課程、博士課程（PhD）、経営学博士課程（DBA）に加え、職業訓練制度や語学学校など、幅広い教育機会を提供しています。同社の教育プログラムは幅広い分野を網羅し、10万人の学生が在籍しています。また、学生にとっての投資対効果を最大化するため、就業力と学生体験の双方を重視しています。

SOURCE Global Education (GEDU)