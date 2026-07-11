ehamarkets、世界中のトレーダーに24時間365日のインテリジェントな取引支援を提供すべく、「ehamarkets AI」をリリース

香港およびニューヨーク、2026年7月11日 /PRNewswire/ -- ehamarketsは、OpenClaw/Hermes技術を基盤としたAI搭載の取引アシスタント「ehamarkets AI」の正式リリースを発表しました。ehamarkets AIは、ユーザーが市場を監視し、情報を分析し、タイムリーなアラートを受け取り、取引活動を効率化できるよう設計されており、日々の取引ワークフローにインテリジェントな自動化をもたらします。

世界の金融市場がますますスピードアップし、データ依存度が高まるなか、トレーダーは市場の動きに遅れずについていき、膨大な情報を処理しなければならないという課題に直面しています。ehamarkets AIは、継続的な市場モニタリング、AIを活用した分析、パーソナライズされたアラートを自然言語による対話機能と組み合わせることで、これらの課題に対処します。これにより、ユーザーは自身の取引ニーズを直接伝えることができ、取引プロセス全体を通じてインテリジェントなサポートを受けることが可能になります。

ehamarkets AI の主な 機能 には、以下のものが含まれます。

24時間365日体制の マーケット インテリジェンス

ehamarkets AI は、継続的に 分析 を行い、 公開 されている 市場 に関する 情報 を提供し、 自動化された モニタリング および リアルタイム アラート を提供することで、 ユーザーが 常に 最新情報 を入手できるよう支援し、 関連する 市場の 動向 を 展開状況に応じて 提供しています。

インテリジェントな 取引 支援

自然な 言語 による対話を通じて、 ユーザー は 自身の 目的を 直接 ehamarkets の AIによって伝えることができます。 アシスタント は、 取引に関連する タスク を より 効率的に 管理できるよう支援し、 日々の 取引 ワークフローを簡素化します。

ユーザーの 指示 に基づく 自動 実行

ユーザーによる明示的な承認があれば、ehamarkets AIは、あらかじめ定義されたユーザーの指示に従って取引の実行を支援することができますが、その際、取引の決定権はあくまでユーザーに完全に委ねられたままとなります。

「24時間体制で世界の市場動向を把握し続けることは、多くのトレーダーにとって困難な課題です」と、ehamarketsの最高経営責任者（CEO）であるMarkus Weberは述べています。「ehamarkets AIは、そのギャップを埋めるために開発されました。これは、市場の動きを継続的に監視し、関連情報を強調表示し、ユーザーが設定した指示を実行する、インテリジェントな取引パートナーとしての役割を果たします。これにより、トレーダーは場所を問わず、自信を持ってより効率的に戦略を実行できるようになります。」

ehamarkets AIのリリースは、金融テクノロジーの革新を推進するというehamarketsの継続的な取り組みを反映したものです。ehamarketsは、人工知能をデジタル取引サービスに統合することで、世界中のユーザーに対し、より効率的で、利用しやすく、スマートな取引体験を提供することを目指しています。」

詳細 情報 については、

公式 ウェブサイト >> https://www.ehamarkets.com/ ダウンロード アプリ >> https://go.onelink.me/Flyh?pid=prhomeをご覧ください。

リスク 免責事項：

本 コンテンツ は、 情報提供 および 教育 のみを 目的 として 提供 されており、 投資 助言 を 構成 するものではありません。

SOURCE ehamarkets