Elvira Dyangani Ose氏が第2回パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレ（Public Art Abu Dhabi Biennial）のアーティスティック・ディレクターに就任

アブダビ（UAE）, 2026年1月23日 /PRNewswire/ -- Department of Culture and Tourism – Abu Dhabiは、 Elvira Dyangani Ose氏 をパブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレ（Public Art Abu Dhabi Biennial）のアーティスティック・ディレクターに任命しました。同氏は2026年秋から2027年まで行われる、今回で第2回 となる同イベントのキュレーションを担当します。

2024年に開幕した第1回の成功を踏まえ、第2回パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレ（Public Art Abu Dhabi Biennial）は、Dyangani Ose氏の指揮の下、パブリックアート、文化、コミュニティの首長国全体の祭典としてアブダビを再び変貌させます。

好評を博した第1回パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレ（Public Art Abu Dhabi Biennial）は、2024年11月15日から2025年4月30日までアブダビとアル・アインで開催されました。ビエンナーレでは、UAEをはじめ世界各国のアーティストによる地域固有の特徴を活かしたインスタレーションが展示され、その多くは、Kader Attia、Superflex、Nathan Coley、Wael Al Awar、Farah Al Qassimi、Shaikha Al Ketbiなどの作品を含む、恒久的なパブリックアートが取り上げられました。

Elvira Dyangani Ose氏は現在、バルセロナ現代美術館（MACBA）の館長を務めています。以前はロンドンのThe Showroomでディレクター兼チーフ・キュレーターを務めていました。その他のイニシアチブに関しては、第8回Gothenburg International Biennial for Contemporary Artのキュレーター、Creative Timeのシニア・キュレーター、Tate Modernのインターナショナル・アート・キュレーターなどを歴任しています。Elvira Dyangani Ose氏はTate Modernの諮問委員会のメンバーであり、 Fondazione Pradaのソート・カウンシルのメンバーでもあります。Fondazione Pradaでは、数多くの展覧会をキュレーションしています。Elvira Dyangani Ose氏は現在、CIMAM（ International Committee for Museums and Collections of Modern Art）の理事を務めています。

Elvira Dyangani Ose氏のキュレーション・プロジェクトは、その学際的な性質から、参加型体験としての歴史の語り、 公共空間における集団的表象の痕跡、そして非西洋的な物語と認識論の回復について批判的に考察しています。最近のプロジェクトには、Project a Black Planet - The Art and Culture of Panafrica （共同キュレーション、2024年 - 2027年）、Coco Fusco、I Learned to Swim On Dry Land （2025年）、Goshka Macugaの Miu MiuTales and Tellers （主催者、2024年 - 2025年）などがあります。

Dyangani Ose氏はUniversitat Autònoma de Barcelonaで美術史の学位を取得しています。ニューヨークのCornell Universityで視覚研究の博士課程に在籍しています。Universitat Politècnica de Catalunyaで建築の理論と歴史に関するアドバンス・ディプロマを取得しています。Goldsmiths Collegeでは、博物館学、キュレーション、黒人に関する研究、アフリカ現代美術の専門家として教鞭を取っています。

第2回パブリック・アート・アブダビ・ビエンナーレ（Public Art Abu Dhabi Biennial）の詳細および日程は、追って発表される予定です。

