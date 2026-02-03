Ethara、F1 Promoter of the Yearに選出

記録的な観客来場数と今まで最も野心的なエンターテインメント・プログラムにより、Ethara社によるフォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ（Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）の実現はF1カレンダーで際立ちました。

アブダビ、アラブ首長国連邦, 2026年2月3日 /PRNewswire/ -- フォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ（Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）のプロモーターであるEthara社は、ロンドンで開催された年次F1プロモーターアワード（F1 Promoter Awards）でPromoter of the Yearに選ばれ、2025年シーズンの最高イベントを開催したことで表彰されました。

Promoter of the Yearアワードはフォーミュラ1の経営陣によって投票され、2025年に最高の総合イベントをプロデュースし、世界最高のライブ・エンターテインメントのショーを提供するF1のミッションを体現したプロモーターに授与されます。

Ethara named F1 Promoter of the year

フォーミュラ1の社長兼最高経営責任者であるStefano Domenicali氏は、Promoter of the Yearを受賞したEthara社を称え、次のように述べました。「2025年もフォーミュラ1にとって最初から最後まで素晴らしい1年でした。この成功を支える中心的な存在には、ファンに究極のレース週末の体験を実現するために精力的に活動した24名のプロモーターがいました。2026年にこのスポーツが次世代を迎えるにあたり、私たちには障壁を打ち破り、皆様の参考にしていただく高い基準を設定し続ける責任を担っています。プロモーター全員の努力とイノベーションに感謝し、2026年以降もイベントを発展させ続けることを奨励したいと思います。アブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）の関係者の皆様、そして本日のアワードの受賞者と候補者の皆様、おめでとうございます」

2025年、アブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）はドラマチックな三つ巴のF1ドライバー世界選手権対決の舞台となり、Lando Norris氏が初めてドライバーとしてのタイトルを獲得しました。イベントでは4日間で33万9,000人による来場記録が更新され、ヤス・マリーナ・サーキットの20万3,000人の観客に加え、Emirates NBDアフターレース・コンサート（Emirates NBD After-Race Concerts）と8アーティストのハイライト出演によるヤサラム・オフィシャル・アフター・パーティー（Yasalam Official After-Parties）の13万6,000人の来場者が含まれます。2つのピットレーンでの一般向け歩行イベント、新しいFABトラック・ウォーク（FAB Track Walk）、ファンを招待してサーキット上で祝う表彰台パーティ（Podium Party）を開催してファンが身近にレースを体験できる広範なアクセスにより、シーズンのフィナーレにふさわしい象徴的な瞬間が実現されました。

Promoter of the Yearアワードは、アブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）の卓越したトラック外エンタテインメントの実現を称えた2024年のBest Event Spectacleアワードに続き、イベントでの一連の最新賞賛会です。このような連続受賞式は、本イベントが国際的な舞台で継続的なパフォーマンス、ならびに観客の期待や世界的なエンターテインメント基準に沿って年々進化する能力を強調表示しています。

2009年のデビュー以来、アブダビグランプリ（Abu Dhabi Grand Prix）はエリートスポーツと大規模なエンターテインメントを組み合わせた地域最大のエンターテインメント・ウィークエンドとしての地位を確立しており、毎年数千人の来場者を海外から集め、アブダビ首長国を世界中の数百万人の視聴者に紹介しました。

第18回フォーミュラ1エティハド航空アブダビグランプリ（Formula 1® Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix）は2026年12月3日から6日まで開催され、2026年のFIAフォーミュラ1の世界選手権シーズンが再びアブダビで幕を閉じます。

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2874964/Abu_Dhabi_Grand_Prix.jpg

SOURCE Abu Dhabi Grand Prix