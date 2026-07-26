Tony Jaa、GACの3,000万人目の顧客に―GAC、「真の職人技（True Craftsmanship）」で世界中から信頼を獲得

中国・広州、2026年7月26日 /PRNewswire/ -- 7月16日、GACの通算3,000万台目となる車両のラインオフ式典で、GAC GroupのFeng Xingya会長が、右ハンドル仕様のGAC M8 PHEV（海外名：GN8）の鍵をTony Jaa氏に手渡しました。この節目となる車両は、そのまま海外市場へ送り出されます。

タイのアクション界のスーパースター、Tony Jaa氏がGACを選んだことは、世界中の3,000万人の顧客が同社に寄せる信頼の表れです。その信頼を支えているのは、派手な演出ではなく、GACの堅実なものづくりに根差した「真の職人技（True Craftsmanship）」です。

広州から世界へ―近道はありません。品質そのものがすべてを物語ります。業界では標準的な「3高」試験が行われていますが、GACはさらに一歩踏み込み、「5高・1山・1砂塵」の極限環境下で車両試験を実施しています。新型モデルは少なくとも「2度の冬と1度の夏」にわたる検証を受け、実路走行試験には最低18か月をかけます。また、風洞試験室や試験場で、12の主要カテゴリーと1,500を超える細目を網羅する試験を実施します。

GACは海外の各市場に向けて、中東の砂漠地帯の酷暑から東南アジアの高湿度や豪雨まで、現地の気候や道路条件に応じた追加の現地適合試験を実施しています。

一貫した品質は、スマート製造の現場から生まれます。GACのAIONインテリジェント・エコ・プラントは、新エネルギー車分野で世界初の「ライトハウス工場」であり、全工程にわたるデジタル品質監視を行っています。AIビジョンシステムを搭載したロボットは、ミリ秒単位の応答とミリメートル単位の精度を実現し、広州の工場でも海外の工場でも、生産ラインから送り出される車両の品質を均一に保っています。

安全を最優先しています。GACのMagazine Batteryは150万台の車両に搭載されており、搭載車の累計安全走行距離は1,600億kmを超えています。Starlink Safety Protection Systemは200万人近くのユーザーに利用され、事故につながりかねない事態を628万件防いでいます。

こうした品質と安全への取り組みにより、GACは110か国で事業を展開し、3,000万人のユーザーから信頼を得ています。この新たな節目を迎え、GACは今後もものづくりの技を磨き、世界中のすべてのお客様に安心して利用できる高品質なモビリティ体験を提供し続けます。

GACの詳細については、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでGACをフォローしてください。

SOURCE GAC