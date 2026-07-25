GACがMelbourne City FCの公式自動車パートナーとなり、オーストラリア市場への取り組みを強化

オーストラリア・メルボルン、2026年7月26日 /PRNewswire/ -- 2026年7月24日、GACとオーストラリアのプロサッカークラブ「Melbourne City FC」は、AAMIパークにて戦略的パートナーシップを正式に発表しました。City Football Groupの主要メンバーであるMelbourne City FCは、オーストラリアを代表するプロサッカークラブの一つであり、高い競技力と幅広いサポーター層を誇っています。このパートナーシップにより、GACはMelbourne City FCの「公式自動車パートナー」となり、オーストラリア市場における同ブランドのプレゼンスとエンゲージメントをさらに強化することになります。

中国のスマートモビリティおよびイノベーション主導型自動車産業を代表するリーディングカンパニーとして、GACは技術革新、優れた製品、そして顧客中心のソリューションを通じて、グローバルな事業展開を推進し続けています。2026年、GACは1997年の設立以来、累計3,000万台目となる車両のラインオフを祝い、強化されたグローバルな生産能力、研究開発力、そして世界中の顧客からの評価を改めて示しました。

GAC International AustraliaのCEOであるKevin Shu氏は次のように述べました。「Melbourne City FCは、A-Leagueのあらゆる大会において素晴らしい歴史を築いてきました。私たちもこのクラブと同様に、あらゆる取り組みにおいて常に100％の力を注いでいます。私たちは今後数年間で目指す姿について高い志を抱いています。このチームが試合に臨む姿勢と同様に、市場での地位を強化し、クラブのサポーターとより深く関わり合うために、刺激的でありながらも持続可能な方法を模索しています。」

Melbourne City FCのCEOであるBrad Rowse氏は次のように述べました。「GAC AustraliaをMelbourne Cityの公式自動車パートナーとして迎え入れることができ、大変嬉しく思います。GACは、革新を図り、期待を超える成果を追求し、長期的な視点に立った投資を行うという、当社の志を共有しています。GACが会員やファン、そして地域社会全体と有意義なつながりを築けるよう、お手伝いできることを楽しみにしています。」

Sydney FCとのパートナーシップに続き、GACはオーストラリアにおけるスポーツパートナーシップを拡大し続け、「オーストラリアで、オーストラリアのために（In Australia, For Australia）」という理念への取り組みをさらに強化しています。GACは、多様なブランド活性化活動や地域社会との関わりを通じて、地元の消費者とのつながりを深めることを目指しています。

今後もGACは、高品質な製品、先進的な技術、そして現地に根差したサービスを通じて、オーストラリアのお客様にスマートで持続可能なモビリティソリューションを提供し続けてまいります。

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SOURCE GAC