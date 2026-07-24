Huawei、第1回「APACインテリジェントインターネットフォーラム＆エグゼクティブナイト（APAC Intelligent Internet Forum & Executive Night）」を開催

Huaweiのコンピューティング製品ライン担当バイスプレジデントであるLiu Xin氏は、「エージェント型AI時代のインフラ構築（Building the Infrastructure for the Agentic AI Era）」と題した講演を行いました。演説の中で同氏は「この機会は計り知れないほど大きいものです。そしてイノベーションは決して止まりません。AIの黄金時代において、Huaweiはエージェント型AIのための最高のインフラを構築し続けていきます。オープンソースとオープンなコラボレーションを通じて、インターネット業界全体と連携し、すべての人々のためのインテリジェントな未来の実現を加速させていきます」と強調しました。

続いて、HuaweiのISP Computing and Network Infrastructure BUのCOOであるFrank Lu氏が「新たなエンジン。新たなインテリジェンス。新たな成長。（New Engine. New Intelligence. New Growth.）」と題した講演を行いました。同氏は次のように述べています。「次の章は、どの企業も単独では書き上げられないでしょう。それは、イノベーション、コラボレーション、そして可能性の限界を押し広げるという共通の決意を通じて築かれていくでしょう。」

同フォーラムでは、中国をリードするインターネット先駆者たちも、AIを現実世界の生産性へと変革する革新的なベストプラクティスを共有しました。本フォーラムでは、エージェント型AI時代のコンピューティングおよびネットワークインフラから、マルチモーダルエージェントアプリケーション、企業におけるAGIの価値実現、そして閉ループ型モデル進化に至るまで、フルスタックAIイノベーションの包括的な紹介が行われました。

エグゼクティブナイトにおいて、Huaweiの取締役兼Huawei CloudのCEOであるPeter Zhou博士は強調しました。「Huawei Cloudは、2026年Gartner Magic QuadrantのクラウドAIインフラストラクチャ部門においてリーダーに選出されました。当社は、エージェント型インフラストラクチャ、モデルサービス、エンタープライズグレードのAIエージェントプラットフォーム、セキュリティ、および業界別AIドリームファクトリーにおいて引き続きイノベーションを推進し、エンタープライズAIイノベーションのための肥沃な『シリコンの土壌』を築いていきます。私たちは、エンタープライズAIのためのこの肥沃な『シリコンの土壌』を育み、世界中の顧客、パートナー、開発者と共に、エージェント型AI時代を切り拓いています。」

Huaweiアジア太平洋エンタープライズ事業部プレジデントのSpawn Fan氏は次のように強調しました。「エージェント時代がインターネット業界のパラダイムを根本的に変革する中、Huaweiは、中国の活気あふれるAIアプリケーションやオープンソースモデルの展望と地域における成長を結びつけています。Huaweiは、APACのインターネット先駆者たちに、堅牢なコンピューティング基盤を提供しています。地域のインターネットリーダーと協力し、そのAI変革を加速させ、このインテリジェントな時代において共に成功を収められることを楽しみにしています。」

エージェント型AI時代が世界のインターネットの展望を一新する中、Huaweiは今後も地域の顧客、パートナー、開発者と緊密に連携し、シナリオベースのAIの価値を引き出し、実社会での導入を加速させ、APACにおける活気あふれるAIネイティブなデジタルの未来を共に築いていきます。

SOURCE Huawei