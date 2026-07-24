Huawei、第1回「APACインテリジェントインターネットフォーラム＆エグゼクティブナイト（APAC Intelligent Internet Forum & Executive Night）」を開催

上海、2026年7月24日 /PRNewswire/ -- WAIC 2026の開催期間中、Huaweiは上海にて第1 回「Huawei APACインテリジェントインターネットフォーラム＆エグゼクティブナイト（Huawei APAC Intelligent Internet Forum & Executive Night）」を成功裏に開催し、アジア太平洋地域全域から100名以上の経営幹部およびエコシステムパートナーが一堂に会しました。「APAC全域におけるAIネイティブ次世代インターネットの構築（Shaping AI-Native Next Gen Internet across APAC）」というテーマのもと、本フォーラムでは、地域間の連携を促進し、トークン経済に向けた次世代インターネットの共創を加速させるため、中国の先進的なAIネイティブの実践事例が紹介されました。
Huaweiのコンピューティング製品ライン担当バイスプレジデントであるLiu Xin氏は、「エージェント型AI時代のインフラ構築（Building the Infrastructure for the Agentic AI Era）」と題した講演を行いました。演説の中で同氏は「この機会は計り知れないほど大きいものです。そしてイノベーションは決して止まりません。AIの黄金時代において、Huaweiはエージェント型AIのための最高のインフラを構築し続けていきます。オープンソースとオープンなコラボレーションを通じて、インターネット業界全体と連携し、すべての人々のためのインテリジェントな未来の実現を加速させていきます」と強調しました。
続いて、HuaweiのISP Computing and Network Infrastructure BUのCOOであるFrank Lu氏が「新たなエンジン。新たなインテリジェンス。新たな成長。（New Engine. New Intelligence. New Growth.）」と題した講演を行いました。同氏は次のように述べています。「次の章は、どの企業も単独では書き上げられないでしょう。それは、イノベーション、コラボレーション、そして可能性の限界を押し広げるという共通の決意を通じて築かれていくでしょう。」
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