L'excipient de citrate tricalcique de Jungbunzlauer démontre des résultats exceptionnels dans une étude de compression directe

- Une nouvelle étude confirme que le TCC TB de Jungbunzlauer permet une fabrication efficace et de haute qualité de comprimés dans des applications pharmaceutiques et nutraceutiques exigeantes.

BÂLE, Suisse, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, leader mondial des ingrédients durables de haute qualité, et le professeur Karl Wagner de l'Université de Bonn, annoncent les résultats d'une nouvelle recherche confirmant que le citrate tricalcique de Jungbunzlauer (TCC TB) établit une nouvelle norme pour la compression directe dans la fabrication de comprimés pharmaceutiques et nutraceutiques.

Jeune femme avalant une petite pilule

« Cette collaboration avec le professeur Wagner et son groupe de travail du département de technologie pharmaceutique et de biopharmacie de l'université de Bonn souligne notre engagement en faveur d'une science rigoureuse, de l'innovation et de l'excellence des produits », a déclaré Markus Gerhart, directeur principal de la catégorie Lead Minerals & Solutions chez Jungbunzlauer. « Grâce à des recherches validées, nous sommes fiers de démontrer que notre TCC TB offre des performances fiables en compression directe, aidant ainsi nos clients à atteindre l'efficacité, la qualité et la confiance. »

La compression directe est de plus en plus prisée pour son efficacité et son adaptation aux ingrédients sensibles, mais elle exige des excipients d'une fluidité et d'une compactibilité exceptionnelles. Les résultats de l'étude confirment que le TCC TB de Jungbunzlauer offre une excellente fluidité, une résistance robuste des comprimés à une faible force de compression et une désintégration rapide, même pour les formulations difficiles telles que les mini-comprimés, les principes actifs sensibles à l'humidité et les principes actifs botaniques.

Produit par neutralisation complète de l'acide citrique avec une source de calcium de haute pureté, TCC TB est certifié végétalien, sans allergène et sans OGM, et répond aux normes USP, FCC et UE.

Les nouvelles conclusions seront présentées à CPHI Global, Messe Frankfurt (Hall 8, Stand Q55) du 28 au 30 octobre 2025. Les participants sont invités à discuter des données avec Jungbunzlauer et à explorer comment TCC TB peut naturellement soutenir votre prochain défi de formulation.

À propos de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer est un producteur de premier plan d'ingrédients durables et de haute qualité provenant de sources naturelles, au service des industries de l'alimentation et des boissons, de la nutrition, de la santé, des soins à domicile et des soins personnels, entre autres. Leader dans le développement d'ingrédients naturellement meilleurs qui améliorent la vie quotidienne, nous sommes un partenaire de confiance offrant un portefeuille diversifié de texturants, d'acidifiants, d'édulcorants, de minéraux et de solutions sur mesure pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients.

Basé à Bâle, en Suisse, avec des installations de pointe comprenant des opérations de fermentation à grande échelle en Europe et en Amérique du Nord, nous sommes fiers de servir plus de 130 pays dans le monde entier. Fondée il y a plus de 150 ans, Jungbunzlauer est devenue une entreprise de 1,3 milliard de francs suisses, dirigée par près de 1 400 collègues dévoués à un avenir plus sain et plus durable. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.jungbunzlauer.com.

