Jungbunzlauer Tricalciumcitrat-Hilfsstoff zeigt hervorragende Ergebnisse in Direktverdichtungsstudie

- Neue Untersuchungen bestätigen, dass das TCC TB von Jungbunzlauer eine effiziente und qualitativ hochwertige Tablettenherstellung für anspruchsvolle pharmazeutische und nahrungsergänzende Anwendungen unterstützt.

BASEL, Schweiz, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, ein weltweit führendes Unternehmen für hochwertige, nachhaltige Inhaltsstoffe, und Professor Karl Wagner von der Universität Bonn geben die Ergebnisse neuer Forschungsarbeiten bekannt, die bestätigen, dass Tricalciumcitrat (TCC TB) von Jungbunzlauer einen neuen Standard für die Direktverpressung in der pharmazeutischen und nutrazeutischen Tablettenherstellung setzt.

Junge Frau schluckt eine kleine Pille

„Diese Zusammenarbeit mit Professor Wagner und seiner Arbeitsgruppe vom Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie der Universität Bonn unterstreicht unser Engagement für strenge Wissenschaft, Innovation und hervorragende Produkte", sagte Markus Gerhart, Senior Director Category Lead Minerals & Solutions bei Jungbunzlauer. „Wir sind stolz darauf, dass wir durch validierte Untersuchungen nachweisen können, dass unser TCC TB eine zuverlässige Leistung bei der Direktverdichtung bietet und unseren Kunden hilft, Effizienz, Qualität und Vertrauen zu erreichen."

Die Direktverpressung wird aufgrund ihrer Effizienz und ihrer Eignung für empfindliche Inhaltsstoffe zunehmend bevorzugt, erfordert jedoch Hilfsstoffe mit außergewöhnlicher Fließfähigkeit und Kompaktierbarkeit. Die Studienergebnisse bestätigen, dass TCC TB von Jungbunzlauer eine ausgezeichnete Fließfähigkeit, eine robuste Tablettenfestigkeit bei geringer Druckkraft und einen schnellen Zerfall bietet, selbst bei schwierigen Formulierungen wie Minitabletten, feuchtigkeitsempfindlichen Wirkstoffen und pflanzlichen Wirkstoffen.

TCC TB wird durch vollständige Neutralisierung von Zitronensäure mit einer hochreinen Kalziumquelle hergestellt und ist zertifiziert vegan, allergen- und GMO-frei und erfüllt die USP-, FCC- und EU-Normen.

Die neuen Erkenntnisse werden auf der CPHI Global, Messe Frankfurt (Halle 8, Stand Q55) vom 28. bis 30. Oktober 2025 vorgestellt. Die Teilnehmer sind eingeladen, die Daten mit Jungbunzlauer zu diskutieren und zu erkunden, wie TCC TB Ihre nächste Formulierungsherausforderung auf natürliche Weise unterstützen kann.

Über Jungbunzlauer

Jungbunzlauer ist ein führender Hersteller hochwertiger, nachhaltiger Inhaltsstoffe aus natürlichen Quellen und beliefert unter anderem die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Bereiche Ernährung, Gesundheit, Haushalt und Körperpflege. Wir sind führend in der Entwicklung von natürlich besseren Inhaltsstoffen, die das tägliche Leben verbessern, und sind ein zuverlässiger Partner, der ein vielfältiges Portfolio an Texturierungsmitteln, Säuerungsmitteln, Süßungsmitteln, Mineralien und maßgeschneiderten Lösungen anbietet, um die sich verändernden Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Mit unserem Hauptsitz in Basel, Schweiz, und hochmodernen Einrichtungen, darunter groß angelegte Fermentationsanlagen in Europa und Nordamerika, beliefern wir mehr als 130 Länder weltweit. Vor mehr als 150 Jahren gegründet, hat sich Jungbunzlauer zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. CHF entwickelt, das von fast 1.400 engagierten Mitarbeitern getragen wird, die sich für eine gesündere und nachhaltigere Zukunft einsetzen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.jungbunzlauer.com.

