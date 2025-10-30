El excipiente de citrato tricálcico de Jungbunzlauer muestra resultados sobresalientes en compresión directa

- El excipiente de citrato tricálcico de Jungbunzlauer demuestra resultados sobresalientes en un estudio de compresión directa

- Una nueva investigación confirma que TCC TB de Jungbunzlauer permite una fabricación de comprimidos eficiente y de alta calidad en aplicaciones farmacéuticas y nutracéuticas exigentes

BASILEA, Suiza, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Jungbunzlauer, líder mundial en ingredientes sostenibles de alta calidad, y el profesor Karl Wagner de la Universidad de Bonn, anuncian los resultados de una nueva investigación que confirma que el citrato tricálcico de Jungbunzlauer (TCC TB) establece un nuevo estándar para la compresión directa en la fabricación de tabletas farmacéuticas y nutracéuticas.

Young woman swallowing a small pill

"Esta colaboración con el profesor Wagner y su grupo de trabajo del Departamento de Tecnología Farmacéutica y Biofarmacéutica de la Universidad de Bonn subraya nuestro compromiso con la ciencia rigurosa, la innovación y la excelencia de nuestros productos", comentó Markus Gerhart, director sénior de la categoría de Minerales y Soluciones de Jungbunzlauer. "Mediante investigaciones validadas, nos enorgullece demostrar que nuestro TCC TB ofrece un rendimiento fiable en compresión directa, lo que ayuda a nuestros clientes a lograr eficiencia, calidad y confianza".

La compresión directa se utiliza cada vez más por su eficiencia e idoneidad para ingredientes sensibles, pero requiere excipientes con una fluidez y compactibilidad excepcionales. Los resultados del estudio confirman que TCC TB de Jungbunzlauer ofrece una excelente fluidez, una gran resistencia de los comprimidos con baja fuerza de compresión y una rápida desintegración, incluso en formulaciones complejas como minicomprimidos, principios activos sensibles a la humedad y principios activos botánicos.

Producido mediante la neutralización completa del ácido cítrico con una fuente de calcio de alta pureza, TCC TB está certificado como vegano, libre de alérgenos y OMG, y cumple con las normas USP, FCC y de la UE.

Los nuevos hallazgos se presentarán en CPHI Global, Messe Frankfurt (Pabellón 8, Stand Q55) del 28 al 30 de octubre de 2025. Se invita a los asistentes a discutir los datos con Jungbunzlauer y explorar cómo TCC TB puede apoyar de forma natural su próximo desafío de formulación.

Acerca de Jungbunzlauer

Jungbunzlauer es un productor líder de ingredientes sostenibles de alta calidad, procedentes de fuentes naturales, que abastece a industrias como la alimentaria, la de bebidas, la nutricional, la de la salud, la del hogar y la del cuidado personal, entre otras. A la vanguardia en el desarrollo de ingredientes naturalmente mejores que mejoran la vida cotidiana, somos un socio de confianza que ofrece una amplia gama de texturizantes, acidulantes, edulcorantes, minerales y soluciones a medida para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Con sede en Basilea, Suiza, y modernas instalaciones que incluyen plantas de fermentación a gran escala en Europa y Norteamérica, nos enorgullece servir a más de 130 países en todo el mundo. Fundada hace más de 150 años, Jungbunzlauer se ha convertido en una empresa con una facturación de 1.300 millones de francos suizos, impulsada por casi 1.400 profesionales comprometidos con un futuro más saludable y sostenible. Para obtener más información, visite http://www.jungbunzlauer.com.

