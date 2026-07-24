SUNMI、SoftPOSプラットフォームを拡充、より多くの業務用スマート端末で安全な非接触決済を実現

シンガポール、2026年7月24日 /PRNewswire/ -- SUNMIは、SoftPOSプラットフォームを拡充し、より多くの業務用スマート端末で安全な非接触決済を利用できるようにしました。SUNMIは、世界各地の主要な決済パートナーと連携し、小売、ホスピタリティー、その他の対面商取引の現場でSoftPOSの導入を加速しています。

今回のアップデートにより、SUNMIのスマート端末エコシステムが拡張され、決済サービスプロバイダーや加盟店にとって、導入の柔軟性がさらに高まりました。SoftPOSを業務用デバイスに組み込むことで、事業者は業務効率を損なうことなく、安全な非接触決済に対応できます。

主な特長の一つは、CPadとSUNMIのデスクトップPOS端末との統合です。このソリューションは、デスクトップ端末の業務管理機能とCPadの決済専用機能を組み合わせることで、加盟店がメイン端末で注文や業務を管理しながら、別の決済端末で安全な非接触決済を受け付けられるようにします。その結果、業務運営と決済受付が明確に分離され、会計をスムーズに行えるようになります。

また、このプラットフォームは、端末の互換性、決済セキュリティー、デバイス管理機能、グローバル展開への対応力も強化します。SUNMIは、Soft Space、viva.com、Softpay、OPP、Rubeanなどのエコシステムパートナーと連携し、より幅広い商取引の現場でSoftPOSを導入できるようにしています。

SUNMIは10年以上にわたり、従来型POSからAndroidベースのスマート端末へ、そして現在ではSoftPOS機能を統合したデバイスへと、業務用スマート端末プラットフォームを進化させ続けてきました。SUNMIは、自社のインテリジェント・ハードウェア・プラットフォームとグローバルな決済エコシステムを組み合わせることで、加盟店が安全性と拡張性を備え、将来のニーズにも対応できる決済体験を、より柔軟な方法で導入できるようにしています。

SOURCE SUNMI Technology