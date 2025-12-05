Aksi Nyata: Respons Dua Jalur dari Industri Web3 & FinTech dalam Penyaluran Bantuan untuk Bencana Kebakaran di Tai Po, Hong Kong
05 Des, 2025, 14:49 WIB
HONG KONG, 5 Desember, 2025 /PRNewswire/ -- Setelah kebakaran terjadi di Tai Po Hong Fuk Yuen pada 26 November lalu, sektor Web3 dan FinTech bergerak cepat melaksanakan tanggung jawab sosial melalui model bantuan inovatif. Menurut perkiraan awal, nilai donasi dari industri ini telah melampaui HKD 130 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk relokasi darurat dan pemulihan komunitas. Respons ini tidak hanya berupa bantuan finansial, namun juga dukungan teknis dan tenaga ahli secara langsung sehingga memberikan dorongan berkelanjutan terkait konsep "Teknologi untuk Kebaikan" dalam filantropi konvensional.
Sebagai salah satu perusahaan yang terlibat, Vantage menerapkan model dua jalur yang memadukan donasi keuangan dan penugasan tim secara langsung di lapangan. Bekerja di tengah komunitas yang terdampak bencana, tim ini ikut mendistribusikan bantuan dan terlibat dalam upaya relokasi warga, menerjemahkan semangat "kehangatan melampaui kode pemrograman" menjadi tindakan nyata. Pendekatan terpadu yang memadukan modal dan tenaga tidak hanya meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan, melainkan juga membuktikan peran teknologi sebagai jembatan antara kepedulian sosial dan kebutuhan praktis.
Seluruh dana amal kini dikoordinasikan dan dialokasikan oleh lembaga terkait. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak turut menyoroti kombinasi yang kuat antara keahlian teknologi dan nilai kemanusiaan. Setelah semakin banyak perusahaan yang mengeksplorasi model inovatif "sumber daya online + aksi offline", mekanisme respons bencana diperkirakan akan berkembang menuju efisiensi dan ketahanan yang lebih baik.
