2024 PHBS-CJBS 글로벌 피치 대회 결승전 개최

선전, 중국 2024년 12월 11일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 베이징대학교 HSBC 경영대학원(PHBS)과 케임브리지 저지 경영대학원(Cambridge Judge Business School, CJBS)이 공동으로 주최하는 2024 PHBS-CJBS 글로벌 피치 대회(2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition)가 12월 5일 중국 선전의 PHBS에서 결승전을 끝으로 막을 내렸다.

결승전에서는 인공지능, 신소재, 생명공학 등 다양한 분야를 대표하는 국내외 스타트업 10곳이 학자, 투자자, 기업가로 구성된 심사위원단에 가장 혁신적인 기술을 선보였다.

지난 1월 시작된 이 대회에는 전 세계 506개 스타트업 프로젝트가 참여했다. 엄격한 심사와 예선 라운드 로드쇼를 거친 후 36개 팀이 준결승에 진출했고, 상위 10개 팀이 최종적으로 결승전에 진출했다.

3등은 지웨이 데이터(Zhiwei Data), 유안웨이시지에(YUANWEISHIJIE), 브레인씽크(BrainThink), 시피모 테크놀로지 그룹(SIPIMO Technology Group), 와요(Wayo), XZD 머터리얼 테크놀로지(XZD Material Technology), 2등은 아이투쿨(I2Cool), 신파지(Synphage), 다오성 바이오로지컬(Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd.)이 수상했다.

1위를 차지한 샨무 바이오테크놀로지(Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd.)는 2021년 영국 런던에서 설립된 스타트업으로, '비인지적(non-perceptible)', '지속적인 감지(continuous detection)' 건강 관리를 전문으로 하는 몇 안 되는 AI 회사 중 하나다. 이 회사는 소변 분자에 대한 10개 이상의 정량 분석을 수행할 수 있는 완전 자동화된 스펙트럼 로봇(쥐보다 작은)을 개발했다. 이 회사는 개인 및 가족을 위한 디지털 건강 관리 시스템 솔루션을 제공한다.

이 행사에서는 PHBS-CJBS 베이 에어리어 기업가 정신 및 벤처 캐피털 포럼(PHBS-CJBS Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital Forum)도 개최됐으며, 이 기간 동안 PHBS, 중국-영국 비즈니스 협의회(China-Britain Business Council, CBBC) 및 홍콩무역발전협의회(Hong Kong Trade Development Council, HKTDC) 간 전략적 파트너십이 발표됐다. 이 파트너십은 국제 협력을 강화하고 광둥-홍콩-마카오 그레이터 베이 에어리어 혁신 생태계의 고품질 발전 촉진을 목표로 한다.

이 포럼에서는 두 차례의 원탁 토론이 열렸다. '미래를 위한 비전: 새로운 시대의 비즈니스 혁신과 변혁(Vision for the Future: Business Breakthroughs and Transformations in the New Era)'이라는 주제로 열린 첫 번째 토론에서는 '산업 + AI', '혁신과 변혁'과 같은 주제를 탐구했다. '기업혁신개발과 벤처캐피털 동향(Enterprise Innovation Development and Venture Capital Trends)'을 주제로 한 두 번째 토론에서는 투자 동향, 의사결정 전략, 혁신 실천을 통한 생산성 향상에 대해 살펴봤다.

결승전은 초기 단계 기술팀과 선전의 '20+8' 산업 클러스터에 초점을 맞춘 또 다른 흥미진진한 시즌을 예고하며 2025 PHBS-CJBS 글로벌 피치 대회 발표와 함께 마무리됐다.

