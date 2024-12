Wielki finał konkursu Global Pitch Competition PHBS-CJBS 2024

SHENZHEN, Chiny, 12 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- KonkursGlobal Pitch Competition PHBS-CJBS 2024, organizowany wspólnie z HSBC Business School Uniwersytetu Pekińskiego (PHBS) oraz Cambridge Judge Business School (CJBS), zakończył się wielkim finałem 5 grudnia w PHBS w Shenzhen (Chiny).

Podczas finału dziesięć start-upów z kraju i zagranicy reprezentujących różne dziedziny, takie jak sztuczna inteligencja, nowe materiały i biotechnologia, przedstawiło swoje najbardziej innowacyjne technologie przed panelem sędziów, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi, inwestorzy i przedsiębiorcy.

The 2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition

Do konkursu, który rozpoczął się w styczniu, zgłoszono 506 projektów start-upów z całego świata. Po rygorystycznych eliminacjach i wstępnych rundach prezentacji 36 projektów znalazło się w półfinale, a w wielkim finale będzie rywalizować 10 z nich.

Trzecie miejsce zdobyły firmy Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group oraz Zhiwei Data, zaś nagrody za drugie miejsce powędrowały do I2Cool, Wayo i XZD Material Technology.

Zdobywca pierwszego miejsca, Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd., startup założony w 2021 r. w Londynie, jest jedną z niewielu firm AI specjalizujących się w kontrolowaniu stanu zdrowia opartym na „niezauważalnym, ciągłym monitorowaniu". Firma opracowała w pełni zautomatyzowanego robota spektralnego o wielkości myszy, który jest w stanie przeprowadzić kilkanaście analiz ilościowych cząsteczek moczu. Firma dostarcza rozwiązań do cyfrowej kontroli stanu zdrowia dla osób indywidualnych i rodzin.

W ramach wydarzenia odbyło się również forum przedsiębiorczości i inwestycji venture capital PHBS-CJBS Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital Forum, podczas którego ogłoszono zawarcie partnerstwa strategicznego pomiędzy PHBS, Chińsko-Brytyjską Radą Przedsiębiorczości (CBBC) oraz Radą Rozwoju Handlu Hongkongu (HKTDC). Partnerstwo ma na celu pogłębić międzynarodową współpracę i wspierać wysokiej jakości rozwój w ekosystemie innowacji Regionu Wielkiej Zatoki Guangdong-Hong Kong-Makau.

Forum obejmowało dwie dyskusje przy okrągłym stole. W ramach pierwszej z nich, zatytułowanej: „Wizja dla przyszłości: przełomy w biznesie i transformacje w nowej erze", poruszono takie kwestie jak „Przemysł + AI" oraz „Innowacje i transformacje". Druga dyskusja „Rozwój innowacji w przedsiębiorstwach i trendy venture capital" była poświęcona trendom inwestycyjnym, strategiom podejmowania decyzji i zwiększaniu produktywności za pomocą innowacyjnych praktyk.

Wielki finał zakończył się ogłoszeniem konkursu PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2025, który zapowiada kolejny ekscytujący sezon dla zespołów zajmujących się wczesnym etapem rozwoju technologii i klastrów przemysłowych „20+8" w Shenzen.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44822.htm

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2578419/image.jpg