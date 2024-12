Se celebró la gran final del concurso global de presentaciones PHBS-CJBS 2024

SHENZHEN, China, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El Concurso Global Pitch PHBS-CJBS 2024, organizado conjuntamente por la Escuela de Negocios HSBC de la Universidad de Pekín (PHBS) y la Escuela de Negocios Cambridge Judge (CJBS), concluyó con su gran final el 5 de diciembre en PHBS en Shenzhen, China.

The 2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition

Durante la final, diez empresas emergentes nacionales e internacionales, que representan diversos campos como la inteligencia artificial, los nuevos materiales y la biotecnología, presentaron sus tecnologías más innovadoras a un panel de jueces compuesto por académicos, inversores y empresarios.

El concurso, que comenzó en enero, atrajo a 506 proyectos de empresas emergentes de todo el mundo. Tras una rigurosa selección y presentaciones preliminares, 36 avanzaron a las semifinales, y los 10 mejores compitieron en la gran final.

Los terceros premios se concedieron a Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group y Zhiwei Data, mientras que los segundos premios fueron para I2Cool, Wayo y XZD Material Technology.

En primer lugar, Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd., una emergente fundada en 2021 en Londres (Reino Unido), es una de las pocas empresas de inteligencia artificial especializadas en la gestión de la salud "no perceptible" y de "detección continua". Han desarrollado un robot espectral totalmente automatizado, no más grande que un ratón, capaz de realizar más de diez análisis cuantitativos de moléculas de orina. La empresa ofrece soluciones de sistemas de gestión de la salud digital para personas y familias.

El evento también contó con el Foro de Emprendimiento y Capital de Riesgo PHBS-CJBS Bay Area, durante el cual se anunció una asociación estratégica entre PHBS, el Consejo Empresarial China-Gran Bretaña (CBBC) y el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong (HKTDC). Esta asociación tiene como objetivo profundizar la cooperación internacional y fomentar el desarrollo de alta calidad en el ecosistema de innovación de la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao.

El foro incluyó dos mesas redondas. La primera, titulada "Visión para el futuro: avances y transformaciones empresariales en la nueva era", exploró temas como "Industria + IA" e "Innovación y transformación". La segunda, "Desarrollo de la innovación empresarial y tendencias del capital de riesgo", examinó las tendencias de inversión, las estrategias de toma de decisiones y el avance de la productividad a través de prácticas innovadoras.

La gran final concluyó con el anuncio de la Competencia Global Pitch PHBS-CJBS 2025, anunciando otra temporada emocionante centrada en los equipos de tecnología en etapa inicial y los clústeres industriales "20+8" de Shenzhen.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44822.htm

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2578419/image.jpg