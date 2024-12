Konalo sa veľké finále globálnej súťaže PHBS-CJBS 2024

ŠEN-ČEN, Čína, 13. decembra 2024 /PRNewswire/ -- Globálna súťaž PHBS-CJBS 2024 (PHBS-CJBS Global Pitch Competition), ktorú spoločne organizujú Obchodná akadémia HSBC Pekingskej univerzity (Peking University HSBC Business School – PHBS) a Obchodná škola Univerzity v Cambridge (Cambridge Judge Business School – CJBS), sa 5. decembra skončila veľkým finále, ktoré sa konalo na PHBS v Šen-čene v Číne.

The 2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition

Počas finále každý z desiatich startupov z domova aj zo zahraničia, ktoré zastupujú rôzne oblasti, ako je umelá inteligencia, nové materiály a biotechnológie, predstavil svoje najinovatívnejšie technológie porote zloženej z vedcov, investorov a podnikateľov.

Súťaž, ktorá sa začala v januári, prilákala 506 startupových projektov z celého sveta. Po prísnom posudzovaní a predkolách postúpilo 36 projektov do semifinále, pričom 10 najlepších nakoniec súťažilo vo veľkom finále.

Tretie ceny boli udelené spoločnostiam Daosheng Biological (Šen-čen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group a Zhiwei Data, zatiaľ čo druhé ceny putovali do spoločností I2Cool, Wayo a XZD Material Technology.

Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Shanmu (Šen-čen) Biotechnology Co. Ltd., startup založený v roku 2021 v Londýne v Spojenom kráľovstve. Je to jedna z mála spoločností s umelou inteligenciou, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o zdravie formou „nepostrehnuteľného", „nepretržitého zisťovania". Vyvinuli plne automatizovaný spektrálny robot, nie väčší ako myš, schopný vykonávať viac ako desať kvantitatívnych analýz molekúl moču. Spoločnosť poskytuje riešenia digitálneho systému starostlivosti o zdravie pre jednotlivcov aj rodiny.

Súčasťou podujatia bolo aj Fórum PHBS-CJBS o podnikaní a rizikovom kapitále v oblasti zálivu, počas ktorého bolo oznámené strategické partnerstvo medzi univerzitou PHBS, Čínsko-britskou obchodnou radou (China-Britain Business Council – CBBC) a Hongkonskou radou pre rozvoj obchodu (Hong Kong Trade Development Council – HKTDC). Cieľom tohto partnerstva je prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu a podporiť vysokokvalitný rozvoj v inovačnom ekosystéme oblasti zálivu medzi Kuang-tung, Hong Kongom a Makao.

Súčasťou fóra boli dve diskusie za okrúhlym stolom. V rámci prvej s názvom „Vízia budúcnosti: prelomové obchodné úspechy a transformácie v novej ére," sa preskúmali témy ako „Priemysel a umelá inteligencia" a „Inovácie a transformácia". Druhá, „Rozvoj podnikových inovácií a trendy v oblasti rizikového kapitálu", súvisela s investičnými trendmi, stratégiami rozhodovania a zvyšovaním produktivity prostredníctvom inovatívnych postupov.

Veľké finále sa skončilo vyhlásením globálnej súťaže PHBS-CJBS 2025, ktorá je predzvesťou ďalšej vzrušujúcej sezóny zameranej na technologické tímy v počiatočnom štádiu a priemyselné klastre Šen-čen „20+8".

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44822.htm

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2578419/image.jpg