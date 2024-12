2024 PHBS-CJBSグローバル・ピッチ・コンペティション・グランド・ファイナル開催

深圳(中国)12月12日/PR Newswire/ -- 北京大学HSBCビジネス・スクール(PHBS)とケンブリッジ・ジャッジ・ビジネス・スクール(CJBS)が共催した2024年PHBS-CJBSグローバル・ピッチ・コンペティション(2024 PHBS-CJBS Global Pitch Competition)は、12月5日に中国・深センのPHBSで開催されたグランド・ファイナルで幕を閉じました。

ファイナルでは、人工知能、新素材、バイオテクノロジーなどさまざまな分野を代表する国内外の新興企業10社が、学者、投資家、起業家で構成される審査員団を前に、それぞれ最も革新的な技術を披露しました。

1月に始まったこのコンペティションには、世界中から506の新興企業プロジェクトが集まりました。厳正な審査と予選ラウンドの説明会の結果、36社が準決勝に進み、最終的に上位10社がグランド・ファイナルに出場しました。

第3位はDaosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd、BrainThink、YUANWEISHIJIE、Synphage、SIPIMO Technology Group、Zhiwei Data、第2位はI2Cool、Wayo、XZD Material Technologyが受賞しました。

1位を獲得した杉木(深圳)生物科技有限公司(Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd.)は、2021年に英国ロンドンで設立された新興企業で、「知覚できない」「継続的な検出」の健康管理に特化した数少ないAI企業の1つです。研究チームは、尿中の分子を10種類以上定量分析できる、マウスほどの大きさの全自動分光ロボットを開発しました。同社は、個人および家族向けのデジタル健康管理システム・ソリューションを提供しています。

このイベントでは、 PHBS-CJBSベイエリア起業・ベンチャー・キャピタル・フォーラム(PHBS-CJBS Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital Forum)も開催され、PHBS、中英ビジネス協会(CBBC)、香港貿易発展局(HKTDC)の戦略的パートナーシップも発表されました。このパートナーシップは、広東-香港-マカオ・グレーター・ベイ・エリアのイノベーション・エコシステムにおいて、国際協力を深め、質の高い発展を促進することを目的としています。

フォーラムでは2つの座談会を行いました。最初の座談会「未来へのビジョン:新時代におけるビジネスのブレークスルーと変革(Vision for the Future: Business Breakthroughs and Transformations in the New Era)」 では、「産業+AI」や「イノベーションと変革」といったテーマを掘り下げました。2つ目の「企業のイノベーション開発とベンチャーキャピタルの動向(Enterprise Innovation Development and Venture Capital Trends)」では、投資動向、意思決定戦略、革新的な実践による生産性の向上について議論しました。

グランド・ファイナルは、2025年PHBS-CJBSグローバル・ピッチ・コンペティションの開催発表で締めくくられ、アーリー・ステージのテクノロジー・チームと深圳の「20+8」産業クラスターに焦点を当てたエキサイティングな新シーズンの幕開けを告げるものとなりました。

