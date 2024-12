Babak Final PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2024 telah Berlangsung

Ajang ini, mulai berlangsung pada Januari lalu, diikuti 506 proyek usaha rintisan dari seluruh penjuru dunia. Setelah proses seleksi ketat dan babak penyisihan, 36 peserta melaju ke babak semifinal, dan 10 peserta akhirnya bersaing dalam babak final.

Gelar juara kedua diberikan kepada Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group, dan Zhiwei Data, sedangkan gelar juara kedua diberikan kepada I2Cool, Wayo, serta XZD Material Technology.

Juara pertama diraih oleh Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd., usaha rintisan yang berdiri pada 2021 di London, Inggris. Shanmu (Shenzhen) Biotechnology merupakan salah satu dari beberapa usaha rintisan AI yang berspesialisasi dalam pengelolaan kesehatan dengan fitur "non-perceptible" dan "continuous detection". Perusahaan ini telah mengembangkan spectral robot yang sepenuhnya beroperasi secara otomatis. Ukurannya tidak lebih besar dari seekor tikus, namun mampu melakukan lebih dari 10 analisis kuantitatif atas molekul urin. Shanmu (Shenzhen) Biotechnology menyediakan solusi sistem kesehatan digital bagi individu dan keluarga.

Ajang ini juga menggelar PHBS-CJBS Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital Forum. Di sesi ini, kemitraan strategis diresmikan PHBS, China-Britain Business Council (CBBC), dan Hong Kong Trade Development Council (HKTDC). Lewat kemitraan ini, pihak-pihak yang terlibat akan meningkatkan kerja sama internasional dan mewujudkan pembangunan bermutu tinggi dalam ekosistem inovasi di Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area.

Forum tersebut mencakup dua sesi diskusi. Sesi diskusi pertama bertajuk "Vision for the Future: Business Breakthroughs and Transformations in the New Era" dengan sejumlah agenda pembahasan, seperti "Industry + AI" serta "Innovation and Transformation." Sesi diskusi kedua bertajuk "Enterprise Innovation Development and Venture Capital Trends" membahas tren investasi, strategi pengambilan keputusan, serta menggerakkan produktivitas lewat praktik inovatif.

Babak final ditutup dengan pengumuman PHBS-CJBS Global Pitch Competition 2025. Kompetisi ini kembali mencari tim teknologi pada tahap awal dan mengembangkan klaster industri "20+8" di Shenzhen.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44822.htm

SOURCE Peking University HSBC Business School