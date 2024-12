Grande finale du concours mondial PHBS-CJBS de pitch 2024

SHENZHEN, Chine, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La compétition mondiale PHBS-CJBS de pitch pour 2024, organisée conjointement par la Peking University HSBC Business School (PHBS) et la Cambridge Judge Business School (CJBS), s'est achevée par la grande finale le 5 décembre à la PHBS à Shenzhen, en Chine.

Au cours de la finale, dix jeunes entreprises nationales et étrangères, représentant divers domaines tels que l'intelligence artificielle, les nouveaux matériaux et la biotechnologie, ont présenté leurs technologies les plus innovantes à un jury composé d'universitaires, d'investisseurs et d'entrepreneurs.

Le concours, qui a débuté en janvier, a attiré 506 projets de start-ups du monde entier. Après une sélection rigoureuse et des tournées d'information préliminaires, 36 d'entre eux ont accédé aux demi-finales et les 10 premiers ont participé à la grande finale.

Les troisièmes prix ont été attribués à Daosheng Biological (Shenzhen) Co., Ltd, BrainThink, YUANWEISHIJIE, Synphage, SIPIMO Technology Group, et Zhiwei Data, tandis que les deuxièmes prix ont été attribués à I2Cool, Wayo et XZD Material Technology.

La première place revient à Shanmu (Shenzhen) Biotechnology Co. Ltd, une startup fondée en 2021 à Londres, au Royaume-Uni, est l'une des rares entreprises d'IA spécialisées dans la gestion de la santé « non perceptible » et « à détection continue ». Cette startup a mis au point un robot spectral entièrement automatisé, pas plus grand qu'une souris, capable d'effectuer plus de dix analyses quantitatives de molécules urinaires. L'entreprise fournit des solutions numériques de gestion de la santé pour les individus et les familles.

L'événement comprenait également le forum PHBS-CJBS Bay Area Entrepreneurship and Venture Capital, au cours duquel un partenariat stratégique a été annoncé entre PHBS, le China-Britain Business Council (CBBC) et le Hong Kong Trade Development Council (HKTDC). Ce partenariat vise à approfondir la coopération internationale et à favoriser un développement de qualité dans l'écosystème d'innovation de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

Le forum comprenait deux tables rondes. La première, intitulée « Vision for the future: Business Breakthroughs and Transformations in the New Era », (Vision pour l'avenir : révolutions commerciales et transformations dans la nouvelle ère) a exploré des thèmes tels que « Industrie + IA » et « Innovation et Transformation ». La seconde, « Enterprise Innovation Development and Venture Capital Trends », (Tendances en matière de développement d'innovation d'entreprise et de capital risque) a examiné les tendances en matière d'investissement, les stratégies de prise de décision et l'amélioration de la productivité grâce à des pratiques innovantes.

La grande finale s'est achevée par l'annonce du concours mondial PHBS-CJBS de pitch 2025, annonçant une nouvelle saison passionnante axée sur les équipes technologiques en phase de démarrage et les pôles industriels « 20+8 » de Shenzhen.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44822.htm

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2578419/image.jpg