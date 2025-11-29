CCTV+：良渚と世界：未来を照らす対話！

ドキュメンタリー「良渚：世界文明を横断する対話」の世界初公開

北京、2025年11月29日 /PRNewswire/ -- グローバル文明イニシアチブを推進し、中国と世界各国との文化交流を深化させるため、ZMG（ZTV-WORLD）海外センターは、国際コミュニケーション・ドキュメンタリー「良渚：世界文明を横断する対話」ブラジル版および実績版を制作し、本日より複数のグローバルプラットフォームで同時放送を開始します。同作品は、中国のイメージが持つ美しさを発信し、文明間コミュニケーションの架け橋を築くことを目的としています。

このドキュメンタリーは、「良渚：世界文明を横断する対話」シリーズの文化交流イベントを基に制作されています。同作品は、文明間の相互学習を物語の視点とし、中国文明が他の世界文明と出会い、理解を深め、交流を重ねていく生き生きとした軌跡を記録しています。同ドキュメンタリーは、文明間の刺激的な対話、没入型の若者との交流、および色彩豊かなテーマ別展示を通じて、良渚文化に具現化された古代の知恵と現代的価値を提示し、中国文明の開放的かつ包摂的な性質、そして人類運命共同体の構築という文化的意識を紹介するものです。これは、文明間の交流と相互学習を促進し、異なる国々の人々の間の友好を深めるために、深遠かつ文化的な力を注入するものです。

