CCTV+：良渚と世界：未来を照らす対話！

ニュース提供

CCTV+

29 11月, 2025, 17:09 JST

ドキュメンタリー「良渚：世界文明を横断する対話」の世界初公開

北京、2025年11月29日 /PRNewswire/ -- グローバル文明イニシアチブを推進し、中国と世界各国との文化交流を深化させるため、ZMG（ZTV-WORLD）海外センターは、国際コミュニケーション・ドキュメンタリー「良渚：世界文明を横断する対話」ブラジル版および実績版を制作し、本日より複数のグローバルプラットフォームで同時放送を開始します。同作品は、中国のイメージが持つ美しさを発信し、文明間コミュニケーションの架け橋を築くことを目的としています。

このドキュメンタリーは、「良渚：世界文明を横断する対話」シリーズの文化交流イベントを基に制作されています。同作品は、文明間の相互学習を物語の視点とし、中国文明が他の世界文明と出会い、理解を深め、交流を重ねていく生き生きとした軌跡を記録しています。同ドキュメンタリーは、文明間の刺激的な対話、没入型の若者との交流、および色彩豊かなテーマ別展示を通じて、良渚文化に具現化された古代の知恵と現代的価値を提示し、中国文明の開放的かつ包摂的な性質、そして人類運命共同体の構築という文化的意識を紹介するものです。これは、文明間の交流と相互学習を促進し、異なる国々の人々の間の友好を深めるために、深遠かつ文化的な力を注入するものです。

Continue Reading

SOURCE CCTV+

同じ情報源の記事

CCTV+：第13回グローバル・ビデオ・メディア・フォーラムが西安で開催、グローバル・サウスの声を強化する呼びかけ

CCTV+：第13回グローバル・ビデオ・メディア・フォーラムが西安で開催、グローバル・サウスの声を強化する呼びかけ

「グローバル・サウス・メディア・パートナーズ・メカニズム」発足会議および第13回「グローバル・ビデオ・メディア・フォーラム（VMF）」が木曜日、中国・陝西省西安で開幕しました。この会議には政府関係者や国際メディアのリーダーが集まり、グローバル・ガバナンスにおけるメディアの役割を探るとともに、グローバ...
CCTV+：CMG、3つの専門FASTチャンネルを開設、全世界2億人の視聴者に番組を配信

CCTV+：CMG、3つの専門FASTチャンネルを開設、全世界2億人の視聴者に番組を配信

China Media Group（CMG）の国際部門であるChina Global Television Network（CGTN）は16日、無料広告付きストリーミング・テレビ（FAST）プラットフォーム向けに3つの専門チャンネルを正式に開設し、世界中の視聴者に多様な番組を提供開始しました。...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

出版・情報サービス

出版・情報サービス

放送技術

放送技術

コンピューターと電子機器

コンピューターと電子機器

旅行

旅行

同様のトピックのニュースリリース