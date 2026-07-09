Geely Preface TCR, 프랑스에서 압도적 승리 거둬… 레이스로 단련된 기술로 지리의 프랑스 유통망과 제품 라인업 전반에서 이중 돌파구 마련

르카스텔레, 프랑스 2026년 7월 9일 /PRNewswire/ -- 지리 그룹 모터스포츠(Geely Group Motorsport)와 지리 사이언 레이싱(Geely Cyan Racing)이 프랑스 폴 리카르 서킷(Circuit Paul Ricard)에서 열린 2026 금호 FIA TCR 월드 투어(2026 Kumho FIA TCR World Tour) 3라운드에서 매우 까다롭고 드라마틱한 주말을 잘 극복하며 세 차례 포디엄을 기록했다. 산티아고 우루티아(Santiago Urrutia)는 종합 순위 선두 자리를 지켜냈다.

저명한 FIA 그레이드 1 서킷에서 극심한 여름 더위에 맞선 팀은 Geely Preface TCR의 기본기를 착실히 보여줬다. 현지 영웅 얀 에를라셰(Yann Ehrlacher)이 레이스 1에서 빼어난 성적으로 2위를 차지했으며, 마칭화(Ma Qinghua)와 우루티아가 레이스 2에서 더블 포디엄을 기록하며 치열했던 주말 일정을 마무리했다.

Geely Preface TCR 레이스카는 도로 주행용 양산차와 동일한 CMA 아키텍처를 공유해 레이스급 핸들링 성능을 일반 소비자가 체감할 수 있는 일상적 주행 가치로 바꿔 준다.

지난 6월 지리(Geely)는 프랑스 딜러를 대상으로 독점 디스커버리 투어(Discovery Tour)를 개최했으며, 이 기간 현지 유통업체와 협력해 소매점 협력 계약 60건을 체결하며 전국 판매 및 서비스 네트워크 구축에 나섰다. 동시에 Geely Starray EM-i는 프랑스의 권위 있는 주요 디지털 미디어 매체 레뉘메리크(Les Numériques)가 수여하는 피플스 초이스 PHEV 어워드(People's Choice PHEV Award)를 수상했다.

지리는 유럽 시장 수요에 대응하기 위해 순수 전기차 E5(Geely EX5)와 플러그인 하이브리드 Starray EM-i, 이렇게 두 플래그십 모델을 출시했으며, 두 모델 모두 Euro NCAP 안전 평가에서 최고 등급인 별 5개를 획득했다. 섀시와 파워트레인 시스템은 스웨덴과 독일에 기반을 둔 연구개발팀이 유럽 시장에 특화해 조율한다. 지리는 중국-유럽 통합 연구개발 체계를 바탕으로 극한의 트랙 테스트에서 검증된 기술을 양산 승용차에 지속적으로 이전하고 있다.

지리는 글로벌 연구개발, 현지 애프터서비스, 지역 맞춤형 마케팅을 통합한 3차원 운영 시스템을 운영하고 있다. 프랑스 딜러 대표단은 앞서 중국에 있는 지리의 지능형 제조 공장과 종합 안전 실험실을 방문해 파트너십에 대한 상호 신뢰를 한층 강화했다. 호평받는 제품, 확장되는 소매 네트워크, 지속적인 모터스포츠 성공에 힘입어 유럽 소비자들의 브랜드 인식은 큰 변화를 겪었으며, 지리를 자체 유럽 엔지니어링 역량을 갖춘 글로벌 자동차 브랜드로 인정하고 있다.

앞으로도 지리는 TCR 시리즈 전 시즌 참가를 지속할 예정이다. 이와 병행해 유럽 소매 거점을 확대하고 지역에 최적화된 차량 기술을 반복적으로 개선함으로써 유럽 신에너지차 부문에서 브랜드의 핵심 경쟁력을 계속 강화할 계획이다.

SOURCE Geely Auto