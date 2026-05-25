より良い世界に向けたグリーンインテリジェンス：XCMG、第8回国際カスタマーフェスティバルで持続可能なスマートソリューションを披露

中国・徐州、2026年5月25日 /PRNewswire/ --「より良い世界のためのグリーン・インテリジェンス（Green Intelligence for a Better World）」をテーマに、第8回XCMG国際カスタマーフェスティバル（8th XCMG International Customer Festival、以下「フェスティバル」）が、中国の建設機械の都として広く知られる徐州で5月19日に正式に開幕し、5月22日まで開催されます。100以上の国・地域から2,500を超える顧客が集まるフェスティバルは、XCMGが世界のパートナーとのバリューチェーン全体を対象としたエコシステム対話を推進し、中国の製造業の強みを世界の舞台に示すためのグローバルプラットフォームとなっています。

今年のフェスティバルで、XCMGは「XCMGインテリジェンス：新技術、新エネルギー、新未来（XCMG Intelligence: New Tech, New Energy, New Future）」建設・鉱業業界フォーラムを初めて開催し、グローバル化とインテリジェント化の進展に対応しました。このフォーラムは、業界対話のための影響力あるプラットフォームを構築し、建設・鉱山機械分野の質の高い発展に、XCMGのソリューションを提供することで貢献することを目指しています。

XCMG GroupおよびXCMG Machineryの会長であるYang Dongsheng氏は、「私たちが開かれた姿勢を持ち、革新的で包摂的かつ責任ある、信頼され、頼られる存在であり、グローバルな発展への自信とコミットメントは決して揺らがないというメッセージを、世界のパートナーに伝えたいと考えています」と述べました。

5月20日夜に開催されたオープニングセレモニーでは、機器のライブデモンストレーション、大型スクリーン映像、ホログラフィック投影が披露され、スマート土工、グリーンエネルギー、スマート採鉱、緊急救助を網羅する70台の機械群により、8つの活用場面が紹介されました。6台のG2世代クレーンが20トンのスクリーンを40メートルの高さまで吊り上げ、両脇には「世界初のクレーン（World's First Crane）」と1,100トンのクローラークレーンが配置され、39台の高所作業車、8台の港湾スタッカー、数十台の無人搬送車（AGV）が連携して、中国国内外から訪れたゲストに印象的な体験を提供しました。

オープニングセレモニーでは、「XCMG CONNECT」が発表されました。同プラットフォームは、すべての機器を管理する1つのアプリ、あらゆるサービスを支援する1つのAIエージェント、そしてグローバルな運用を強化する1つのデジタルエコシステムで構成されています。XCMG CONNECTは、世界中の機器、サービス、補修部品、ネットワークを統合し、世界中の顧客に対して、全プロセス、あらゆる場面、ライフサイクル全体を網羅するスマートサービスシステムを提供します。

「AI+」のトレンドを受け、フェスティバルでは無人クラスターとスマート建設システムに焦点を当てています。試験場では、掘削、運搬、整地、締め固めに対応する環境配慮型の無人電動クラスターが中心的に紹介されています。すべての機械は遠隔操作とL4レベルの自律走行に対応し、XCMG独自のシステムにより「ワンクリック制御」と動的連携で管理され、単一機械のインテリジェンスからクラスター連携まで、スマート採鉱の指揮・配車管理を可能にしています。

フェスティバル期間中、XCMGは、環境配慮型の無人クラスターによる没入型デモンストレーションと、アフターマーケット専用セクションを備えた10か所の同時開催サブ会場に500台近くの機器を展開し、採鉱、土工、道路建設、揚重、緊急救助の各場面向けにカスタマイズしたソリューションを紹介するとともに、サービス、補修部品、中古機器、オペレーティングリース、ファイナンスを網羅するワンストップでライフサイクル全体にわたる機器サポートを提供しています。

XCMGは、こうした場面別のデモンストレーションを通じて、ハイブリッド式揚重機器、全シリーズの新エネルギー鉱山機械、掘削機、ローダー、道路機械、コンクリート機械ソリューションなど、環境配慮型の新エネルギー建設ソリューション群をそろえ、純電動、系統給電式電動、ハイブリッド駆動技術を披露しています。

すべての無人建設クラスターは新エネルギーで駆動し、統合型の「電源・電力網・負荷・蓄電」と新エネルギー中核部品ソリューションによって補完されています。発電、蓄電、充電から、モーター、制御システム、バッテリーパックに至るまで、「発電・蓄電・充電・使用」の産業チェーン全体が全面的に展示されています。

世界の建設機械業界で影響力を高める国際交流プラットフォームとして、フェスティバルはXCMGの環境配慮型のインテリジェントソリューションを紹介するだけでなく、世界の産業変革における中国の製造業の役割も示しています。

Yang Dongsheng氏は、「XCMGは常に長期的な視点を重視し、信頼され、頼られる長期的パートナーとなり、世界中の顧客と互恵的な産業エコシステムを構築することを目指してきました」と述べました。

SOURCE XCMG