산시성 기업에 '기회의 문' 열어준 유럽 투어

베이징 2024년 10월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 차이나 데일리 보도

산시성이 최근 영국과 스페인에서 홍보 행사를 개최하며 유럽 기업들에 상호 투자와 무역 협력 기회를 선보였다.

10월 7일부터 15일까지 진행된 이번 행사는 '실크로드와 함께 하는 산시 브랜드(Shanxi Brands on the Silk Road)'라는 대규모 홍보 행사의 일환으로 산시성과 일대일로 이니셔티브에 참여하는 국가 및 지역 간의 무역과 투자 협력을 강화하기 위한 목적으로 열렸다.

행사에선 산시성에서 제조된 제품 전시, 산시성 내 비즈니스 기회 홍보, 투자 매치메이킹 활동 등이 펼쳐졌다. 산시성 무역 관리와 기업 대표들은 영국과 스페인 관리 및 대표들과 상호 무역과 투자 기회를 모색하기 위한 회담을 가졌다.

Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi. (PRNewsfoto/China Daily)

10월 9일 버밍엄의 국립전시센터(National Exhibition Centre)에서 열린 '대기질과 배출 및 물•폐수•환경 모니터링(Air Quality and Emissions and Water, Wastewater and Environmental Monitoring)' 엑스포에는 주로 활성탄, 필터링 장치, 파이프, 밸브, 펌프 제조업체인 산시성 기업 29개사가 참가했다.

10월 10일에는 산시성 대표단이 런던에 도착해 산시성과 영국 간의 다분야 협력을 증진하기 위한 무역 및 투자 촉진 행사를 개최했다.

본 행사에는 산시성의 비즈니스 환경과 산업 정책 및 투자 기회를 홍보하고 산시성의 산업과 제품을 전시하는 활동과 산시성과 영국 기업 간의 매치메이킹 미팅이 포함됐다.

산시성 대표단은 또한 중국과의 무역 및 투자를 촉진하는 영국의 전국적인 비즈니스 네트워크인 런던 소재 '중국-영국 비즈니스 위원회(China-Britain Business Council)'를 방문했다. 이 자리에서 양측은 회담을 열고, 상호 교류와 협력을 강화하고 기업이 상대국 시장에서 발전할 수 있도록 돕기로 합의했다.

대표단은 10월 13일에는 스페인 해안 도시 바르셀로나에서 산시성 기업들이 스페인 기업들과 협력할 수 있는 기회를 모색하는 데 도움을 주기 위한 무역 및 투자 촉진 행사를 개최했다.

대표단은 또한 스페인 중소기업 연합회(Spanish Confederation of Small and Medium Enterprises)와 회담을 갖고 양국 중소기업 간의 교류와 협력을 강화하기 위한 방안을 모색했다.

영국과 스페인에서 판촉 행사를 마친 산시성 기업 대표단은 "이번 방문이 양국은 물론 유럽 전역으로 사업을 확장할 수 있는 보기 드문 기회였다"고 자평했다.

SOURCE China Daily