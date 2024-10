Rangkaian Tur Promosi di Eropa Perkenalkan Sejumlah Peluang Bisnis di Shanxi

Rangkaian acara ini, berlangsung dari 7-15 Oktober lalu, menjadi bagian dari program promosi berskala besar, "Shanxi Brands on the Silk Road". Program ini ingin meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara Shanxi dengan berbagai negara dan wilayah yang tergabung dalam Belt and Road Initiative.

Rangkaian acara di Inggris dan Spanyol meliputi pameran produk buatan Shanxi, serta sesi promosi yang memperkenalkan sejumlah peluang bisnis di Shanxi, serta penjajakan (matchmaking) investasi. Para pejabat dinas perdagangan Shanxi dan perwakilan dunia usaha turut berdiskusi dengan kolega-kolega di Inggris dan Spanyol untuk mengeksplorasi peluang bisnis dan investasi.

Pada 29 Oktober, 29 perusahaan asal Shanxi, sebagian besar produsen karbon aktif, alat penyaring, pipa, katup dan pompa, mengikuti Air Quality and Emissions and Water (AQE), serta Wastewater and Environmental Monitoring (WWEM)--dua pameran yang diadakan di National Exhibition Centre, Birmingham.

Pada 10 Oktober, delegasi Shanxi tiba di London, serta menggelar kegiatan promosi perdagangan dan investasi guna meningkatkan kerja sama multisektor antara Shanxi dan Inggris.

Ajang ini mencakup rangkaian kegiatan yang memperkenalkan iklim usaha di Shanxi, begitu pula dengan kebijakan dan peluang investasi, serta industri dan produk buatan Shanxi. Di sisi lain, sesi penjajakan kerja sama juga diadakan antara sejumlah perusahaan asal Shanxi dan Inggris.

Delegasi ini berkunjung ke China-Britain Business Council di Inggris. Lembaga ini merupakan jaringan bisnis nasional di Inggris yang mempromosikan perdagangan dan investasi dengan Tiongkok. Kedua pihak turut berdiskusi dan sepakat meningkatkan aktivitas pertukaran dan kerja sama, serta mendorong kalangan perusahaan untuk mengembangkan pasar masing-masing.

Pada 13 Oktober, delegasi Shanxi mengadakan kegiatan promosi perdagangan dan investasi di kota pesisir di Spanyol, Barcelona. Tujuannya, mendukung pelaku usaha di Shanxi untuk mencari peluang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Spanyol.

Delegasi ini juga bertemu dengan Spanish Confederation of Small and Medium Enterprises untuk mempererat kegiatan pertukaran dan kerja sama antara UKM di kedua negara.

Setelah ajang promosi di Inggris dan Spanyol ini selesai, banyak delegasi perusahaan di Shanxi berkata bahwa kunjungan tersebut merupakan kesempatan langka untuk memperluas bisnis di kedua negara tersebut, serta Eropa secara keseluruhan.

